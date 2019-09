Anaconda gigante y dos buzos sostienen encuentro en un río de Brasil

El fotógrafo Matt Larmand estaba grabando un video con dron en la playa de Capistrano, en California (EE.UU.), cuando captó un momento escalofriante.

Un grupo de bañistas practicaba surf en tablas eléctricas sin percatarse de que varios tiburones blancos nadaban cerca. En la grabación se ve cómo los grandes escualos pasan justo al lado de los surfistas, que no parecen darse cuenta del peligro.

Larmand aseguró a medios locales que no pudo advertir a los surfistas porque estaban a unos 400 metros de la costa.

En la grabación se aprecia cómo los tiburones no parecen mostrar interés por la presencia de los humanos. “Era casi como si no les importara para nada que estuvieran allí”, dijo Larmand a The Orange County Register, agregando que los tiburones incluso ignoraron a un hombre que se cayó de su tabla.

After about an hour one of them finally sees it, but not until it's about a foot away!

