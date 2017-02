John Kelly, secretario de Seguridad Interior, dijo que las embajadas de los Estados Unidos podrían exigir a los solicitantes de visa las contraseñas de sus redes sociales para hacer inspecciones más estrictas.

La medida sería dirigida especialmente a ciudadanos de siete países musulmanes entre los que se encuentran Irán, Siria, Libis, Irak, Somalia, Sudán y Yemen, cuyos procedimientos de inspección todavía son débiles, indicó Kelly.

“Queremos tener la posibilidad de consultar sus redes sociales con las contraseñas”, declaró Kelly en una reunión que sostuvo con la comisión sobre Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.

“Es muy difícil efectuar verdaderos controles en esos países, pero si vienen queremos poder conocer los sitios web que visitan y que nos den sus contraseñas para saber qué es lo que hacen en internet”.

Aunque Kelly indicó que todavía no se había tomado ninguna decisión al respecto, explicó que en el futuro aplicarán medidas más reforzadas aunque esto signifique ampliar el periodo de obtención de visas. “Si no quieren cooperar, entonces no entran”, concluyó.