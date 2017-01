Star Wars: Episodio VIII” finalmente tiene título: “The Last Jedi” (El último Jedi).

The Walt Disney Co. anunció el título de la próxima entrega en la saga de Skywalker este lunes, la cual se llamará “Star Wars: The Last Jedi” y se estrenará el 15 de diciembre de 2017.

Las conjeturas en torno a quién sería el último Jedi corrieron de inmediato en las redes sociales. “The Force Awakens” (“El despertar de la Fuerza”) mostró a Rey (Daisy Ridley) descubriendo sus poderes con la Fuerza, pero terminó ominosamente con Luke Skywalker retirado en una isla remota. Si sólo quedara un Jedi, los días de Luke podrían estar contados.

El guionista y director Rian Johnson ya ha dicho que el “Episodio VIII” comenzará justo donde termina “El despertar de la Fuerza”.