Atropellan y matan a una persona en el Centro de Progreso

EL ALCALDE SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DEL SINDICATO Y LES EXPUSO QUE SE BUSCARÁ UN SISTEMA MÁS EFICIENTE Y ESTÁN ANALIZANDO POSIBILIDADES, PERO NO QUEDARÁN DESAMPARADOS



PROGRESO.– El alcalde Julián Zacarías Curi anunció ayer que el sistema de recolección de basura de Progreso se modernizará y anticipó que no renovará la concesión al Sindicato Único de Recolectores de Basura del Municipio, debido a que durante los siete años que tuvieron la autorización para la recolecta de los residuos, nunca se preocuparon por mejorar el servicio en el puerto.

Durante una reunión que sostuvo ayer por la tarde con los recolectores del Sindicato, el edil fue claro con los trabajadores de la basura y les dijo que no habrá renovación. Señaló que habrá una modernización, pero no detalló lo que pasará.

Ayer a las 5 de la tarde, los recolectores acudieron al palacio municipal para entrevistarse con el primer edil, quien los recibió en el salón de presidentes del Ayuntamiento.

Recolectores entrevistados revelaron tras la reunión que “lo que es un hecho es que a partir del 9 de diciembre -día en que oficialmente concluye la concesión que se les otorgó en pasadas administraciones-, ya no podremos prestar el servicio y deberemos alinearnos a las nuevas condiciones de trabajo dictadas por el actual Ayuntamiento 20918-2021”.

Los recolectores indicaron que el alcalde no precisó qué pasará “aunque nos dio a entender que la basura se trabajará bajo un nuevo sistema y bajo las condiciones del Ayuntamiento”, señalaron.

Sin embargo les dijo que como Ayuntamiento los apoyará para que tengan trabajo y salgan adelante con sus familias.

Entre otras cosas, comentaron que el servicio del Sindicato nunca rindió frutos, nunca se modernizó, no se uniformaron, no adquirieron nuevas unidades y los problemas de basura se agravaron en todo el municipio. Los recolectores incluso asistieron acompañados de su representante legal. En la reunión el alcalde también les dijo que ya no habrá tratos entre Ayuntamiento y Sindicato, sino que el trato será de forma personal.

POSIBLE REGRESO DE TECMED…

Como se sabe, hay versiones de que una empresa particular se encargará del servicio de recolección. En un principio se comentó que sería la empresa Sana, pero nuevas informaciones ahora apuntan que podría retomarse el proyecto de concesionar el servicio a la empresa Técnicas Medioambientales de México (Tecmed), misma con la que el Ayuntamiento anterior, encabezado por José Cortés, hizo acuerdos para otorgarle la concesión del servicio y disposición final de los residuos.

Como se sabe, la empresa Tecmed nunca operó en la pasada administración debido a que los recolectores -que tienen la concesión hasta el 9 de diciembre de 2018-, obtuvieron un amparo que no permitió que la Comuna continuara con el proceso pára concesionar ese servicio.

Las versiones del regreso de Tecmed cobran ahora más fuerza, pues según actas de Cabildo difundidas en la Gaceta Municipal de marzo de 2017, el anterior Ayuntamiento 2015-2018 sí otorgó la concesión a la empresa, emitió un fallo pero nunca lo anunció, debido al amparo interpuesto por los recolectores ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que los reconoció como únicos concesionarios actuales del servicio.

A su vez, directivos de Tecmed, representado legalmente por Faustino Muñoz Martín, aceptaron esperar a que concluya oficialmente la concesión de los Recolectores, para poder comenzar a prestar el servicio, aunque esto ocurriera en la nueva administración municipal, que ahora encabeza Zacarías Curi.

Incluso, durante la campaña política, se supo que directivos de Tecmed tuvieron acercamientos con Julián Zacarías, para exponerle la situación.

Ahora el actual Ayuntamiento de Julián Zacarías planea implementar un nuevo servicio, más eficiente, y tendría la posibilidad de ratificar o no la concesión otorgada en la pasada administración a favor de Tecmed, que en caso de confirmarse, sería la encargada de brindar el servicio a partir del 10 de diciembre de 2018.

De igual forma se sabe que el Gobierno del Estado, encabezado por Mauricio Vila Dosal, está apoyando al municipio de Progreso en el proyecto de la basura, por lo que el enigma en torno al tema, para saber cual será la nueva estrategia, se despejará en la primera semana del mes próximo.

Como se sabe, desde el inicio de la actual administración, la basura es recolectada por el sindicato y llevada a las instalaciones de la empresa Ocean Green, en la subcomisaría de Paraíso, donde la empresa Servilimpia carga los desperdicios y los traslada al relleno sanitario de Mérida, esto con el apoyo del alcalde meridano Renán Barrera Concha y el gobernador Mauricio Vila Dosal. Cabe recordar que durante la campaña política, el Sindicato de recolectores de basura apoyó abiertamente a la candidata perdedora del PRI, María del Carmen Ordaz Martínez, e incluso, al saberse que algunos recolectores deseaban en lo personal apoyar a Julián Zacarías, directivos del Sindicato organizaron una rueda de prensa en la que dijeron que ellos eran 100% priistas y que solo apoyaban al PRI.

