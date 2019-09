Ayuntamiento de Progreso promueve la cultura de la prevención

NUEVAS UNIDADES NO CUENTAN CON CONCESIÓN NI PLACAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, PERO YA OFRECEN SERVICIO EN PROGRESO / TRANSPORTE MUNICIPAL ADVIERTE QUE HABRÁ DETENCIÓN DE UNIDADES

PROGRESO.– Desde hace varios días, una nueva línea de taxis comenzó a funcionar en este puerto, los cuales son denominados Eco-Taxi.

Según las autoridades municipales, éstos taxis no cuentan con concesión estatal para prestar el servicio de transporte.

Se trata de unas 30 unidades de color azul, las cuales ya están incluso rotuladas como taxi, con logotipos, número económico y hasta con el logo de la Croc, pero carecen de permiso para ofrecer servicios, debido a que no cuentan con placas de transporte público, según confirmó el Director de Transporte de Progreso, Felipe Pech González.

El funcionario detalló que ya recibieron reportes de la operación de estas nuevas unidades y que saben bien quiénes son, pues previamente presentaron solicitud para formalizar su servicio, pero hasta el momento, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial no ha otorgado nuevas concesiones, de modo que por Ley, no tienen concesión y no deben prestar servicio.

30 UNIDADES… ADVIERTEN QUE DETENDRÁN UNIDADES

«Sabemos que son 30 unidades, ya se les pidió que no presten servicio debido a que tienen placas particulares, no tienen autorización para funcionar, pero al parecer insisten en salir a las calles», indicó el entrevistado.

Felipe Pech explicó que ante la negativa de cumplir la Ley, la Dirección de Transporte Municipal procederá a la detención de las unidades, aunque no detalló dónde ni cuándo.

Las nuevas unidades son operadas por un sindicato de choferes de nueva creación, integrado principalmente por ex «martillos» (ayudantes de choferes) que anteriormente trabajaron para el sindicato de taxistas de la CTM.

El año pasado conformaron su sindicato, pero organizados con apoyo de la Croc y poco a poco han adquirido sus unidades.

Como se recordará, la CTM también operó de forma ilegal unas 40 unidades durante los tres años de la pasada administración de José Cortés Góngora, quien además era socio de ese sindicato.

Al llegar la nueva administración de Julián Zacarías, se prohibió el funcionamiento de esas unidades y tras varios meses y advertencias de la Comuna, fueron sacadas de circulación.

Lo anterior no afectó el funcionamiento de otras unidades que operan con plataformas digitales como Uber y cuyo número ha ido en incremento en los últimos meses.



QUEJA DE LA CTM…

Como se recordará, Javier Carvajal García, líder de los taxistas de la CTM denunció que el Gobierno Estatal se ha negado a otorgar nuevas concesiones, por lo que sus unidades están detenidas.

Además, el Ayuntamiento ha intentado cobrar por otorgar permisos provisionales, lo cual es ilegal, según ha indicado.

Precisamente ayer, durante la visita del diputado Gerardo Fernández Noroña, anoche en un restaurante del malecón, Carvajal García aprovechó el micrófono abierto para externar la inconformidad de los taxistas y señaló que el Ayuntamiento pretendía cobrarles $10 mil pesos por operar sus taxis en Progreso. También dijo que el Ayuntamiento autorizó el funcionamiento de los nuevos EcoTaxis azules, sin contar con concesión, y funcionan con placas particulares.

«Luego le bajaron la tarifa a $3 mil pesos mensuales, pero tampoco aceptamos porque el Ayuntamiento no está facultado para otorgar concesiones, así lo marca la Ley. Necesitamos que el gobierno estatal otorgue las concesiones, pues el sindicato ha crecido y Progreso también y se requieren más permisos», dijo. Estas versiones, como hemos informado, han sido negadas por el Ayuntamiento de Progreso. (ProgresoHoy.com)