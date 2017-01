PROGRESO.– Los muelles del puerto pesquero de Yucalpetén lucen en competo abandono, con montones de basura, al igual que los muelles de La Caleta, donde se aprecian grandes montículos de desechos, entre ellos envases de plástico que contuvieron aceites, lo que contamina la zona de los atracaderos.

Por ese problema desde luego se ha incrementado también la presencia de perros.

Entre los grandes montículos de basura, en los que obviamente hay desechos de pescado, también hacen su nido roedores de gran tamaño, y los veladores tienen que evitar que se introduzcan a las embarcaciones atracadas a los muelles, porque después se convierten en un problema para los pesqueros.

“La basura no la recoge el Ayuntamiento de Progreso, que a cargo de José Isabel Cortés Góngora se ha ganado el repudio de los pescadores, debido a que éste tiene embarcaciones, conoce la problemática y es incapaz de apoyar a sus propios compañeros, a los que un día fue a pedirles su voto”, reveló Juan Sánchez Pinzón, velador de de los muelles.

“Realmente es lamentable el abandono y falta de higiene en los muelles de Yucalpetén y de la caleta, trabajo que le complete a los Servicios Públicos, pero qué podemos esperar de la administración turquesa, si está en completo abandonado el puerto de Progreso desde la entrada, que la carta de presentación, que es lo que se ve, un puerto abandonado”, agregó.

“¿Qué podemos esperar de lo que a simplemente se muestra que son los muelles de éste que es el puerto más importante del estado de Yucatán, donde no se presenta el Primer Regidor por temor a los reclamos que tienen que hacerle los pescadores por sus compromisos incumplidos?”, cuestionó por su parte Luis Pech Cuá (a) “Licha”.

Pero realmente ambos muelles están en completo abandono en lo que respecta a la recolección de basura.

Sin embargo a escasos tres días que entre en vigor la veda del mero en el Estado de Yucatán, la Comuna progreseña no ha dado a conocer el programa de los trabajos que realizarán los hombres de mar como parte del Programa de Empleo Temporal, que inicia este uno de febrero y concluye el 31 de marzo.

Es de mencionar que el año pasado el Alcalde Cortés Góngora anunció de manera espectacular (cuando algunas personas le daban credibilidad) la limpieza del canal del drenaje pluvial y la calle 41 para el paso de patrullas de la Policía Municipal para efectos de vigilancia.

Pero un año después, estos trabajos de presentar el colado de placas en las zonas donde fluye el agua para los habitantes del Fraccionamiento Ciénega 2000, todavía no se llevan a cabo y todo parece indicar que sólo fue parte de los engaños que caracterizan al alcalde turquesa, debido a que nunca se ha parado por esa unidad habitacional, también por temor a reclamos de los habitantes de esta zona por promesas de campaña no cumplidas.

Relacionado