Clausuran bar “La Hach” por funcionar fuera de horario

AUDITORIÍA REALIZADA AL ANTERIOR AYUNTAMIENTO TURQUESA COMIENZA A ARROJAR LAS PRIMERAS INFORMACIONES DE MILLONARIO DESVÍO /JULIÁN ZACARÍAS DARÁ A CONOCER EN BREVE LAS PRIMERAS INFORMACIONES

PROGRESO.– A 50 días de haber entrado en funciones, la nueva administración municipal panista que encabeza Julián Zacarías Curi ha detectado numerosas anomalías, como desvíos, malos manejos, peculado y hasta reparto de terrenos entre ex funcionarios, ex regidores y sus familiares, los cuales realizaron durante la pasada Comuna que encabezó el ex alcalde “pri-turquesa” José Cortés Góngora.

El reparto de terrenos y hasta “moches” no solo fue entre los ex regidores “turquesas”, sino también le tocó a funcionarios allegados a Cortés, como su secretario particular, el ex Oficial Mayor y hasta los tres priistas y el ex edil panista, según documentos oficiales que serían presentados en breve, una vez que concluya la auditoria realizada como parte del proceso de entrega-recepción.

La auditoría, como informamos, fue realizada por la empresa Fistax Consultoría Empresarial, que dirige Mario Israel Castro Cruz.

Tras esta auditoría, como ofreció al tomar posesión, el alcalde Julián Zacarías interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y otras autoridades que correspondan.

Entre los ex ediles involucrados están Cortés, el ex síndico Enrique Ordaz, la ex secretaria de la Comuna Carmen Villanueva, Leonardo Camargo, Arturo Núñez, Alejandro Pool, Isabel Hernández, así como los priistas Jorge Méndez Basto, Margarita Peniche, Gabriela Flores y el panista Jorge Casanova.

Cabe mencionar que Jorge Méndez jugó por la reelección y quedó nuevamente como regidor en el actual Ayuntamiento 2018-2021, por lo que se analiza de qué forma se le fincarían responsabilidades.

BOTÍN MILLONARIO…

Tan solo en el caso de las luminarias, según ha trascendido, los ex regidores se habrían repartido de forma grotesca, un botín millonario como “premio” a la aprobación de un contrato totalmente amañado y en perjuicio de las finanzas públicas.

Como se sabe, el contrato de las luminarias fue concretado entre el Ayuntamiento 2015-2018 y la empresa Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial, que comenzó la colocación de lámparas de led el 16 de febrero de 2017.

El Ayuntamiento contrató la colocación de 5,274 lámparas mediante el pago de más de $50 Millones de Pesos. Estas lámparas, como lo ha comprobado la mayoría de los progreseños, son de mala calidad, debido a que la mayoría de éstas ya no funcionan y las que sí operan, parecen foquitos navideños debido a que parpadean constantemente.

En la operación millonaria de las luminarias, además del ex alcalde y ex regidores, también se encuentran involucrados el Director de Obras y Servicios Públicos, Fernando Martínez Estrada y hasta Daniel Rochel Novelo, quien fuera súper-asesor de cabecera de José Cortés.

Como se sabe, varios ex funcionarios y ex ediles de la pasada Comuna cambiaron su nivel de vida rápidamente, pues en menos de tres años algunos pasaron de andar a pie, a transitar en vehículos último modelo, realizar viajes al extranjero y ser dueños de propiedades, negocios, departamentos y terrenos en diversas partes de Progreso y Mérida. CONTINUARÁ MAÑANA… (ProgresoHoy.com)