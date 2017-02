PROGRESO.– Varios populares establecimientos, entre los que destaca en restaurante Flamingos, uno de los más visitados de este puerto, fue clausurado desde el pasado jueves por inspectores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quienes detectaron prácticas antihigiénicas en los negocios.

La clausura que más sorprendió fue precisamente la de Flamingos, donde tras realizar amplia revisión en el establecimiento, que se ubica en la calle 19 por 72, en el corazón de esa avenida turística, los inspectores determinaron el cierre inmediato del conocido restaurante que es lugar obligado de visita para locales, así como para turismo nacional y extranjero.

DESALOJARON A CLIENTES DEL LUGAR…

El negocio, propiedad de la familia Hernández Solís, fue incluso desalojado el día de la inspección, pues según testigos, varios comensales fueron invitados a retirarse cuando se efectuó la clausura del lugar.

Durante el resto del jueves, el viernes, sábado y ayer domingo, día de mayor afuencia turística, el negocio permaneció cerrado, lo que causó sorpresa entre numerosos visitantes y hasta vecinos de este puerto que llegaron con intenciones de desayunar o almorzar y se toparon con el negocio cerrado, tanto por el frente, como en la parte trasera del estacionamiento.

En el sitio solo se podían observar los vehículos de los dueños del establecimiento, quienes tienen su residencia en la planta alta del restaurante. A las puertas del negocio no se observaron sellos de clausura, al menos no de forma visible desde el exterior, pero el negocio permaneció cerrado.

CLAUSURADO POR PROFECO A FINES DE 2016…

Esta es la segunda clausura que autoridades federales aplican a este restaurante, pues a fines del año pasado, fue clausurado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), luego de una serie de denuncias de clientes que se quejaron por el cobro del 10% obligatorio en el establecimiento.

Según informó en ese entonces un inspector de la dependencia, el restaurante aplicaba el 10% a todas las cuentas que expedía a sus clientes, pero no se los informaba. No faltó quien se percatara de ésta ilegalidad, por lo que la denunció ante la Profeco, siendo clausurado días después de manera simbólica, pues aunque se colocaron grandes sellos con la leyenda CLAUSURADO y el logo de la Profeco, el negocio siguió funcionando. Al parecer se hizo con un llamado de atención.

FALTABA CLORACIÓN EN EL AGUA…

Según meseros y clientes de Flamingos, el restaurante fue clausurado principalmente por usar agua con bajos niveles de cloración. Los propietarios y trabajadores informaron a los inspectores que el agua solo se utiliza para los sanitarios y la limpieza del lugar y que para la cocina se utiliza agua purificada.

Sin embargo, los inspectores no creyeron la versión y aplicaron la clausura al detectar esa y otras anomalías.



TAMBIÉN CLAUSURAN OTROS TRES…

Varias versiones señalan que otros negocios de Progreso también fueron clausurados durante el operativo del personal de Salubridad, como ocurrió -según se informó-, con el restaurante Barlovento, ubicado en la calle 80, entre 23 y 25, Costa Azul en la calle 78×21 y el Pulpo Loco, en la 19×76, al parecer por las mismas causas: prácticas antihigiénicas, aunque definitivamente el cierre que más llamó la atención fue la de Flamingos, debido a que es un lugar muy popular y de obligada visita para quienes viven aquí o llegan de paseo a este puerto.

Trascendió que el negocio estaría cerrado hasta hoy lunes, luego de realizar los trámites de rigor ante la dependencia federal y corregir las faltas que detectaron los inspectores de salud. (ProgresoHoy.com)

CLAUSURA AFECTA A MÁS DE 40 FAMILIAS…

PROGRESO.– Sobre los hechos, la maestra Magaly Solís, propietaria del establecimiento, confirmó la clausura del negocio e informó que se debió a la baja cloración que los inspectores detectaron en los tinacos del negocio.

-El agua que está en los tinacos, es la misma que se recibe directo de las tuberías y que proporciona el Ayuntamiento y no la usamos para los alimentos, sino únicamente para la limpieza de los sanitarios y el local- afirmó.

En llamada a la redacción de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, la maestra Magaly precisó que la clausura no se debió al estado de los alimentos, sino únicamente a los bajos niveles de cloración del agua.

AFECTACIÓN A MÁS DE 40 FAMILIAS…

La entrevistada dijo también que la clausura del local está afectando a más de 40 familias que trabajan en el restaurante, pues desde el jueves pasado no han podido laborar.

Incluso, hasta los garroteros que trabajan de forma temporal los fines de semana, no ganaron su sueldo ni propinas, muchos de ellos son estudiantes que hoy no pudieron asistir a su escuela porque no ganaron nada el fin de semana, dijo.

La maestra Magaly dijo que la suspensión es temporal mientras se corrige el problema del agua, la cual no se utiliza para el servicio de los alimentos, reiteró.

Añadió que el restaurante continúa clausurado hasta hoy, por lo que realizan todos los trámites y atienden las observaciones realizadas por los inspectores para el retiro de los sellos de clausura, para que puedan reanudar sus labores lo más pronto posible. (ProgresoHoy.com)