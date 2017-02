PROGRESO.– Aunque durante su campaña ofreció ser trabajador, transparente y que sería artífice del “cambio” que Progreso necesitaba, el actual alcalde turquesa, postulado por el partido Nueva Alianza, José Isabel Cortés Góngora, no ha cumplido con su palabra y peor aún, está haciendo negocios desde el poder junto con funcionarios y regidores de la Comuna.

A raíz de esto, la popularidad del alcalde estpa por los suelos y es criticado tanto por sus opositores, como por los mismos que votaron por él y que hoy se dicen arrepentidos.

En cuanto a su falta de transparencia, los señalamientos de que está haciendo negocios se desprende del más reciente listado de proveedores emitido por el mismo Ayuntamiento, que a través de la unidad de transparencia señala que el mismo alcalde José Cortés, es también proveedor municipal.

¿Pero de qué es proveedor?, és la pregunta inmediata y es precisamente lo mismo que el Ayuntamiento se niega a informar,como si no le bastaran los $70 mil pesos de sueldo que se autoasignó cada mes desde el inicio de su gestión.

Sin embargo, el nombre del alcalde de Progreso figura entre la lista de 25 hojas del Catálogo de Proveedores cuya copia se encuentra certificada por la Secretaria del Ayuntamiento, la señora María

del Carmen Villanueva Avila.

-Lo más lógico es que si es proveedor, algo está vendiendo al Ayuntamiento y eso es ilegal- señaló un ciudadano consultado al respecto.

El nombre del alcalde también figura en la Nómina Municipal y hasta en las compensaciones municipales, por lo que llama la atención que su nombre también esté incluido en el catálogo de proveedores, sin detallar qué vende al gobierno porteño.

-Esto me causaría sorpresa de no ser que estamos hablando de uno de los peores Ayuntamientos que ha tenido Progreso y hoy podemos ver un caso más de robo descarado- consideró otro vecino entrevistado sobre el caso.

De acuerdo con las copias certificadas emitidas por la misma Comuna, el alcalde José Cortés tiene asignado el número de proveedor 501, bajo el RFC: GOCJ-480615125, aparece como proveedor “Activo”, aunque no se detalla su domicilio fiscal. Fuentes del mismo Ayuntamiento indican que el alcalde figura como proveedor desde el primer semestre de la actual administración junto con otros negocios donde hasta algunos regidores y directores tienen intereses.

FUNCIONARIOS PROVEEDORES…

A este caso de Cortés como prooveedor, se suman otros denunciados ya anteriormente.

Desde el año pasado, Julián Pérez Solís, ex Coordinador del Rastro Municipal, declaró el año pasado que la corrupción permea en el interior del Ayuntamiento, pues lejos de trabajar en favor de los ciudadanos, varios funcionarios, así como el alcalde y algunos de sus regidores turquesa, se están llenando los bolsillos.

Pérez Solís declaró que el Síndico Enrique Ordaz está haciendo el negocio de su vida en el Ayuntamiento, pues todo lo que consume el palacio municipal y las dependencias, como proveedor de papelería, impresiones, reconocimientos, lonas y hasta sellos, salen de la Imprenta Nadal (propiedad de la ex esposa del Síndico, Karla Nadal López y donde él funge como administrador, pues con frecuencia acude a las instalaciones de ese negocio para trabajar, incluso en horas de trabajo en las que debería estar en el Ayuntamiento.

(Cabe señalar que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala en su Capítulo 2, de los Servidores Públicos: XI. El Servidor Público podrá recibir las contraprestaciones que le correspondan, sin obtener beneficios adicionales; sean para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado; para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios; para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte).

En ese entonces, Julián Pérez también dijo: “Todos saben que el señor Sínico, porque no es Síndico -afirma-, estaciona su carro aquí en el palacio y se va caminando a la Imprenta Nadal para sacar los trabajos del Ayuntamiento, e incluso, hasta levanta los pedidos en la oficina de la sindicatura”. dijo.

El entrevistado indicó que no solo el regidor Alejandro Pool Vázquez se beneficia vendiendo material de construcción al Ayuntamiento, pues el Síndico Municipal es otro claro ejemplo de corrupción en la Comuna. Cabe mencionar que estos casos de negocios al amparo del poder, fueron observados por el ex Contralor Municipal, Luis Emilio Herrera Salvador, y fue otro de los motivos que motivaron que fuera removido por el alcalde José Cortés.