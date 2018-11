Denuncian nueva, salvaje agresión de un ex novio contra una joven yucateca

LA AFECTADA SEÑALA QUE EL AGRESOR ES SOBRINO DE UNA DE LAS INTEGRANTES DEL GRUPO INDIGNACIÓN, QUIEN SE NEGÓ A RESPONDER A LAS PREGUNTAS SOBRE EL ATAQUE

MÉRIDA.– La madrugada del domingo pasado Mérida volvió a ser escenario de un nuevo ataque en contra de una mujer, cuando el joven R.C.C. de 20 años de edad y estudiante de la Universidad Anáhuac Mayab, agredió a la señorita N.R.A., de 19, en la plaza City Center del norte de la ciudad. Durante las horas siguientes al ataque, en las redes sociales comenzó a circular una relatoría de lo ocurrido. Hace unos momentos, la joven víctima -según publica el periódico Por Esto-, es estudiante del primer semestre de arquitectura en la Universidad Marista, quien envió a los medios un bneve comunicado en el cual describe cómo sucedieron los hechos.

He aquí el texto:

“En la madrugada del 25 de noviembre me encontré a mi ex novio en los baños de la Plaza Mangus, cabe aclarar que nuestra relación terminó hace año y medio o tal vez dos; el Niño me acorraló en la pared y empezó a alterarse, una persona intentó defenderme y al ver que se puso más agresivo lo golpeó; llegó el de seguridad y yo aproveché y salí corriendo. Crucé a City Center y me agarró por el cuello y del cuello me empezó a ahorcar y arrastrar, esto lo hizo varias veces”.

“El Niño me parece que estaba tomado y drogado, empezó a hablarme de que no quería ser homosexual y yo no entendía nada, me ahorcó tantas veces que perdí la cuenta, me dijo que su vida no tenía sentido y que yo no merecía vivir, me dijo que me iba a matar él, hasta que logró dejarme inconsciente por primera vez”.

“Cuando desperté el Niño estaba hablando consigo mismo y aproveché a correr otra vez, llegué a la avenida Andrés García Lavín y me atrapó en el camellón, me acorraló del otro lado de la avenida, estrelló mi cara contra una reja y comenzó a ahorcarme, y fue la segunda vez que me dejó inconsciente, cuando desperté me encontré con un grupo de niños y dos niñas que me ayudaron y llamaron a la policía y a mi mamá”.

Es importante añadir que la joven ya interpuso una denuncia contra su agresor en la Fiscalía General del Gobierno del Estado.

LA FISCALÍA INVESTIGA…

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya se integra la carpeta de investigación en el caso de Naomi C. A., quien fue agredida en la madrugada del pasado domingo en el área de City Center por su ex novio Ricardo C.C., quien está prófugo.

En entrevista con Sipse, la víctima insistió en que llevará este asunto hasta sus últimas consecuencias porque este sujeto trató de matarla, ya que al estrangularla la dejó inconsciente en dos ocasiones. Ayer publicamos que el Centro de Justicia para Mujeres inicio la carpeta de investigación 1906/2018, por la agresión.

La víctima confirmó a ese medio que su agresor es sobrino de Martha C., directiva del grupo Indignación, una organización civil dedicada a la defensa de las mujeres para que vivan libres de violencia. La joven señaló que hasta este lunes el grupo no se había comunicado con ella para apoyarla por la agresión que sufrió.

A pregunta expresa señaló: “no sé si ese organismo es una farsa, pero lo que sí sé es que cuando el agresor es uno de sus familiares, no hacen nada”.

Sobre este tema, la tía del joven agresor y prófugo de la justicia, Martha C., quien es una de las directivas del Grupo Indignación, se negó a responder a los cuestionamientos del reportero bajo el argumento de que estaba en una reunión importante.