Al dar inicio las comparecencias de diversos Secretarios del Estado, con motivo del Cuarto informe de Gobierno de Rolando Zapata Bello, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Abelardo Barrera Zavala, destacó que aún se queda a deber a los Yucatecos en materia del Campo, Programas de Desarrollo Social, Educación, pero sobre todo en Salud.

Al hacer uso de la palabra en tribuna, indicó que al presentarse al congreso del Estado, los titulares de las áreas de Desarrollo Social, Rural y Desarrollo Humano, sin duda alguna, los números presentados fueron alentadores y nos genera una alta expectativa de que las cosas se están haciendo bien.

Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es completamente diferente. “Con esto, no estoy afirmando que nos vinieron a mentir, cosa que tampoco niego, pero es más que evidente que aún falta mucho por hacer en los temas referidos”, expresó.

El legislador local perredista, mencionó que el tema de Desarrollo Social, no solo debe ir de la mano de programas que pudieran considerarse emergentes, sino que es urgente concretar estrategias y proyectos que vayan más allá de un periodo de Gobierno, Estatal o Municipal, para con esto, lograr en un futuro no muy lejano, un verdadero desarrollo en este ámbito.

Resaltó que el campo en Yucatán, sigue aun presentando rezagos evidentes, en el cual, no podemos dejar de lado, el abandono en que lo tuvieron las autoridades estatales de la administración de Ivonne Ortega; pero esto ya no puede, ni debe seguir siendo pretexto para no acabar con ese atraso, detalló.

“El Gobierno Estatal, realmente tiene que priorizar y apostarle al desarrollo del campo yucateco, su meta debe ser, volverlo autosuficiente”, dijo.

De igual manera en lo referente al Desarrollo Humano, añadió que es creíble, los números nacionales y las inversiones que han llegado al Estado; en Educación, está avanzando, sin embargo, en esos mismos avances, pueden generar excesos de confianza y no cumplir con las expectativas trazadas, más aun si se pretenden utilizar los buenos números, como impulso a aspiraciones políticas personales, lo cual, hay que señalarlo, es inmoral e incorrecta esta actitud, expuso.

En lo que respecta al tema de salud, Barrera Zavala, resaltó que la ciudadanía sigue reclamando más y mejor atención hospitalaria.

Recordó que en el Sur del Estado, sigue pidiendo un Hospital que le fue prometido, y que hoy nos enteramos por voz del Secretario de Salud, que nunca debieron programarse dos hospitales en la misma zona, Tekax y Ticul, pero como suele suceder, los autores de esta mala planeación, sin castigo alguno e incluso, placeándose por todo el territorio nacional, exhibió el legislador.

“No se trata de buscar culpables, echar culpas, y no sancionar, es una obligación del actual Gobierno Estatal, el fincar responsabilidades por todo lo anterior, y desde luego, resolver esa situación. Un Gobierno que no privilegia la salud de sus habitantes, está condenado al fracaso, por ello, el esfuerzo debe ser mayor en este tema” finalizó.