1 of 4

UMÁN.– Amplio operativo policíaco originó anoche la presencia de grupos de vándalos que intentaron saquear varios establecimientos en este municipio, como Coppel y Elektra.

Los hechos, que fueron reprobados por las autoridades municipales, son similares a los que otros vándalos intentaron realizar en Progreso, aunque sin éxito, debido a que sus planes fueron frustrados por la presencia policíaca.

A diferencia de Progreso, en Umán sí hubo más de una decena de detenidos quienes señalaban que su “protesta” era contra el aumento de la gasolina, aunque a todas luces este tipo de actos nada tienen qué ver con el llamado gasolinazo.

En la manifestación hubo disparos, pedradas y hasta explosión de petardos.

Desde días anteriores, por medio de redes sociales grupos de jóvenes comenzaron a organizarse para saquear la tienda Coppel y Elektra que están ubicadas en el centro de Umán, por lo que estás tiendas cerraron desde las seis de la tarde, pero a las 11 de la noche la gente comenzó a acercarse a los alrededores de Coppel.

Al ver esta situación, dos patrullas de la policía municipal fueron y se pararon cerca; como a las 12 de la noche un grupo de jóvenes comenzaron a tirar petardos y piedras a las cortinas metálicas de Coppel, con el objetivo de alterar el orden público y provocar el saqueo.

De manera, que ante esta situación se escucharon varias detonaciones de pistolas de aire, lo que causó alarma entre los vecinos del rumbo; asimismo varias patrullas que cerraban el paso en la calle 18 x 19 y 17 del centro resultaron con daños en el parabrisas.

Al ver que no avanzaban en la tienda Coppel, otro grupo de jóvenes se dirigieron a la tienda Elektra, ubicada en la calle 21 x 20 y 22 del centro, pero no pudieron llegar por completo al lugar ya que se encontraron con una barricada de agentes estatales, al ver esto decidieron comenzar a incendiar el árbol azul y tiraron el Santa del mismo color, pero afortunadamente pudo ser controlado el incendio.

Posteriormente los jóvenes se quedaron en el parque, pero a los pocos minutos tiraron un petardo contra la policía, por lo que los agentes corrieron a detener a los supuestos responsables del incidente, ante esta situación los jóvenes incendiaron el nacimiento lo que por poco provoca un corto circuito, que fue controlado por los bomberos, según cita un medio local. La gente comenzó a dispersarse como a la 1:30 de la madrugada.

SOBRE LOS HECHOS, EL ALCALDE DE UMÁN, FREDDY RUZ, EXTERNÓ LO SIGUIENTE y acusó a gente identificada con el PRI de participar en los disturbios:

Lamento profundamente que haya gente identificada con el PRI incitando a la violencia de cualquier índole generando miedo en la población con la intención de dañar nuestra convivencia y La Paz social en nuestra ciudad.

Exijo al Gobierno del Estado que genere condiciones de certeza y seguridad para todos los que habitamos en esta ciudad que investigue el origen y autoría de estas acciones reprobables incitando a la violencia y se les castigue a los culpables con todo el peso de la ley.

HAGO UN LLAMADO A LA SERENIDAD !!!!!!!!!!El aumento a las gasolinas, el gas y la electricidad está generando encono en la ciudadanía con riesgo de salirse de las manos.

Dado lo anterior, debemos todos serenarnos y, sobre todo, rechazar los mensajes de odio de algunos radicales que aprovechan la ocasión para hacer llamados a la violencia.

Si no actuamos con absoluta prudencia todos nos vamos a arrepentir.

El presidente de México es Enrique Peña Nieto, Si no nos gusta su gobierno voten por una opción distinta. Llevará muchos años volver a estabilizar económicamente nuestra ciudad y nuestro país por errores de los malos gobiernos pero la única salida está en las urnas electorales en las próximas elecciones cualquier otra cosa es de una gran irresponsabilidad. En estos momentos he activado los protocolos de seguridad para garantizar la paz en nuestra ciudad donde habitamos ciudadanos honestos y que a diario trabajamos para sacar adelante a nuestras familias .En Uman no permitiremos que nadie esté por encima de la ley les invito a no perder esa esencia y demos el ejemplo de civilidad. Al igual que ustedes estoy indignado y molesto por todo lo que sucede,este año nos recortarán más el presupuesto y hace aún más difícil cumplir con todos los servicios que requiere uman y sus comisarías aunado a las múltiples deudas que nos dejaron sin embargo no hay que perder la fe y la esperanza de que vamos a salir adelante,

La serenidad, pues, debe ser nuestra bandera en esta hora de tanta confusión.