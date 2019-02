El dueño del Mocambo: empresario y amigo de Ivonne Ortega y Ramírez Marín

FUNCIONARIOS DEL ACTUAL AYUNTAMIENTO INCURRIERON EN OMISIÓN AL NO CLAUSURAR EL ESTABLECIMIENTO QUE OPERÓ CINCO MESES SIN PERMISOS / EL NEGOCIO SOLO TENÍA UNA LICENCIA VENCIDA DE 2017 OTORGADA POR CORTÉS, PERO EN LO QUE VA DE ESTA ADMINISTRACIÓN (SEPTIEMBRE 2018 A ENERO DE 2019) NO FUE CLAUSURADO POR LA COMUNA / MEDIANTE UN COMUNICADO CONFIRMAN QUE EN NOVIEMBRE FUE INSPECCIONADO POR PROTECCIÓN CIVIL Y SE CONSTATÓ QUE NO CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA OPERAR

PROGRESO.– A raíz del trágico accidente en el bar El Mocambo, donde perdieron la vida tres personas tras el desplome de una cornisa en mal estado, el Ayuntamiento de Progreso confirmó esta tarde que el establecimiento estaba funcionando, pero no contaba con los permisos para operar.

Sin embargo, el Ayuntamiento no explicó porqué el negocio seguía funcionando sin permisos durante los primeros cinco meses de este Ayuntamiento, pues la actual administración entró en septiembre de 2018.

A través de un texto sin firma difundido esta tarde en las cuentas oficiales de la Comuna, el Ayuntamiento de Progreso confirmó que El Mocambo, propiedad del empresario meridano Carlos Baeza Manzanero, operaba en la irregularidad, toda vez que no tenía licencia de funcionamiento.

En el comunicado también se detalla que el empresario ostentaba una licencia vencida, emitida en 2017 por el Ayuntamiento turquesa de José Cortés (2015-2018) y a nombre del anterior propietario del inmueble, ya fallecido.

Incluso, el Ayuntamiento informó que el actual propietario (Carlos Baeza) pretendió tramitar los permisos de funcionamiento, pero se le fueron negados debido a que no cumplían con los requisitos para operar.

Incluso, se informa que Protección Civil Municipal realizó una visita de inspección en noviembre de 2018, y se constató que el local no era apto para seguir operando, sin embargo, las actuales autoridades no procedieron con la clausura, de ahí que también incurrieron en una omisión.

Por último, el Ayuntamiento confirmó que el alcalde Julián Zacarías ya ordenó una exhaustiva investigación y que, en caso de comprobarse la responsabilidad de servidores públicos en funciones o de administraciones anteriores, se procederá con todo el rigor de la Ley conforme el caso lo amerite.

El comunicado es el siguiente:

Comunicado del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán.

Con relación a los trágicos sucesos del día de ayer domingo suscitados en las afueras del establecimiento mercantil denominado “Mocambo”, esta Administración Municipal hace del conocimiento de la comunidad de Progreso, y de los medios de comunicación lo siguiente: Al tenerse conocimiento de los acontecimientos, este Gobierno dispuso la coordinación inmediata de las labores de rescate y auxilio a las víctimas en coordinación con las corporaciones de seguridad tanto estatales como federales destacadas en el Puerto.

Esta Administración se une a la pena que embarga a las familias de las tres víctimas mortales de estos hechos, al tiempo de manifestar que se ha estado pendiente de la evolución de la salud de los lesionados, de los cuales, todos a excepción de uno se encuentran fuera de peligro.

De igual manera, tras conocerse la desgracia, el Presidente Municipal Julián Zacarías Curi, se apersonó al lugar de los hechos con la finalidad de constatar las acciones realizadas por las corporaciones de seguridad, así como por la Unidad Municipal de Protección Civil, disponiendo de inmediato a las dependencias involucradas en la operación de este tipo de establecimientos, la realización de búsquedas sobre los antecedentes del negocio.

Es menester señalar, que conforme a los archivos existentes en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Municipio, los trabajos de remodelación de “Mocambo” fueron realizados durante el mes de Mayo del año 2018, es decir tres meses antes del inicio de funciones de esta Administración.

Por otra parte, de la revisión de los expedientes de la Unidad de Protección Civil y de la misma Dirección de Desarrollo Urbano se encontró que durante el mes de Noviembre del año 2018 y como parte de las acciones de regularización de los establecimientos mercantiles del Puerto, fue practicada una visita de inspección en materia de protección civil al lugar, encontrándose que el mismo no cumplía con los requerimientos necesarios para operar, motivo por el cual fue levantada el acta correspondiente invitando a los propietarios a regularizar las referidas observaciones, señalando también que durante el mes de Noviembre de 2018 y con la finalidad de obtener la renovación de la licencia de funcionamiento fue recibida en Desarrollo Urbano una solicitud firmada por el propietario o responsable del comercio, solicitando el uso de suelo para funcionamiento, el cual no fue expedido por no haber cumplido con los requisitos necesarios para el mismo.

Asimismo, es necesario señalar que el “Mocambo” funcionaba de manera irregular al amparo de una licencia expedida el año 2017, al igual que numerosos establecimientos del municipio lo hacen hasta la presente fecha, donde se tiene un número de aproximadamente 328 comercios dedicados a la venta de licor, de los cuales únicamente 40 han acudido a la invitación de regularizarse.

Cabe recalcar que si bien, una de las labores primordiales del Municipio es la regulación de la operación de los giros comerciales en condiciones de seguridad para los usuarios de los mismos, no menos cierto es que la autoridad debe generar las condiciones para el mantenimiento de los empleos existentes, por lo que se hace un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos mercantiles, a regularizar la operación de sus negocios a la brevedad, ya que acontecimientos trágicos como el que nos ocupa, no deben repetirse en el futuro.

Por último y siendo enfática esta Administración, en caso de comprobarse conforme a las investigaciones en curso responsabilidad de servidores públicos en funciones o de administraciones anteriores, se procederá con todo el rigor de la Ley conforme el caso lo amerite.