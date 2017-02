PROGRESO.– Julián Pérez Solís, ex Coordinador del Rastro Municipal, declaró ayer que la corrupción permea en el interior del Ayuntamiento, pues lejos de trabajar en favor de los ciudadanos, varios funcionarios, así como el alcalde y algunos de sus regidores turquesa, se están llenando los bolsillos.

Julián Pérez Solís también pidió aclarar que durante el tiempo que estuvo al frente del rastro, no le pudieron detectar ninguna anomalía, pero se empeñaron en hacerle una persecusión en su contra para culparlo a la mala, por lo que decidió renunciar la semana pasada. Indicó que se va limpio del Ayuntamiento, y que renuncia por dignidad y ante las presiones de la Contralora Alondra Ramirez Medina y el Síndico Municipal, Enrique Ordaz Martínez, quien según dijo, se la pasa perjudicando a los trabajadores municipales que sí trabajan, levantándoles falsos.

-Quiero aclarar que se me acusó sin motivo por el Síndico de un presunto desvío en el rastro, pues solo recibió una queja de un carnicero, la cual bastó para que lo tomara en mi contra, al parecer porque tiene amistad con esa persona. Ellos investigaron y no me encontraron nada, pero debido a que ya no lo soporto más, decidí renunciar- indicó Pérez Solís tras abordar a los reporteros en el parque principal y pedir un espacio en los medios para dar a conocer su renuncia a la Comuna.

El Coordinador del Rastro dijo que renunció apenas el sábado pasado tras una reunión con Ordaz y con el alcalde José Cortés a quienes les presentó su renuncia.

DENUNCIA QUE ORDAZ ES PROVEEDOR DEL AYUNTAMIENTO…

Julián Pérez Solís también declaró que el Síndico Enrique Ordaz está haciendo el negocio de su vida en el Ayuntamiento, pues todo lo que consume el palacio municipal y las dependencias, como proveedor de papelería, impresiones, reconocimientos, lonas y hasta sellos, salen de la Imprenta Nadal (propiedad de lau ex esposa del Síndico, Karla Nadal López y donde él funge como administrador).

“El es socio junto con su ex esposa de ese negocio que es el que factura al Ayuntamiento. Esto, dijo el ex coordinador, es un delito, pues está prohibido ser funcionario municipal y beneficiar a los negocios donde tienen intereses”, señaló.

“Todos saben que el señor Sínico, porque no es Síndico -afirma-, estaciona su carro aquí en el palacio y se va caminando a la Imprenta Nadal para sacar los trabajos del Ayuntamiento, e incluso, hasta levanta los pedidos en la oficina de la sindicatura”. dijo.

El entrevistado indicó que no solo el regidor Alejandro Pool Vázquez se beneficia vendiendo material de construcción al Ayuntamiento, pues el Síndico Municipal es otro claro ejemplo de corrupción en la Comuna. Cabe mencionar que estos casos de negocios al amparo del poder, fueron observados por el ex Contralor Municipal, Luis Emilio Herrera Salvador, y fue otro de los motivos que motivaron que fuera removido por el alcalde José Cortés.

El ex Coordinador indicó que se presentó ayer al palacio municipal para finiquitar lo de su entrega-recepción, pero el Síndico se negó a recibirlo.

“TÍTERE” DE PEPE BLANCO…

Añadió también que el alcalde José Cortés es un “títere” del Síndico Enrique Ordaz y este a su vez de su cuñado, el ex alcalde José Luis Blanco Pajón.

-Hay que sacar de raíz al sindico que es el que maneja a Cortés, porque a él lo maneja su cuñado Jose Luis Blanco Pajon- dijo.

También calificó de mentiroso al alcalde José Cortés, pues él nos ofreció el cambio y no hubo ningún cambio, pues solo está trabajando para su propio beneficio. (ProgresoHoy.com)