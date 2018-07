Falla el Prep en Yucatán por exceso de consultas

Ante el tirunfo en las elecciones presidenciales del izquierdista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andres Manuel López Obrador, presidentes expresaron sus felicitaciones.

Más de 89 millones de mexicanos estaban llamados este 1 de julio a las urnas unos para elegir a más de 3 mil 400 cargos públicos, entre ellos el presidente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados y senadores.

***

Una nueva expresión de madurez democrática: Argentina

El gobierno argentino celebró hoy la jornada democrática realizada en México y que culminó con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, la cual fue reconocida por sus contendientes José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez.

Argentina destaca esta nueva expresión de madurez democrática de los mexicanos, que han expresado su voluntad de continuar su desarrollo y progreso depositando su confianza en la conducción de Andrés M. López Obrador”, señaló un comunicado de la cancillería.

Al saludar y felicitar este triunfo, agregó, “el gobierno argentino reafirma su disposición y voluntad de continuar trabajando para profundizar la relación bilateral con México”.

También apostó por “seguir construyendo una América Latina estable, integrada, basada en la democracia, el respeto de los derechos humanos y comprometidos siempre en el objetivo compartido de poder consolidar la prosperidad y bienestar de nuestros pueblos”.

***

AMLO seguirá ‘fortaleciendo los profundos lazos de amistad en función del bienestar’: Presidente de El Salvador

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por ganar las elecciones presidenciales mexicanas, según encuestas a pie de urna.

Mis sinceras felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por la victoria obtenida en las presidenciales de México”, publicó Sánchez Cerén, también de izquierda, en sus redes sociales.

El mandatario salvadoreño, de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que con López Obrador seguirá “fortaleciendo los profundos lazos de amistad en función del bienestar” de ambos pueblos.

***

Hay que hacer mucho en beneficio de EU y México: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, por su triunfo en las elecciones realizadas este domingo 1 de julio.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense expresó su deseo de trabajar con el político tabasqueño.

Trump añadió que “hay mucho por hacer en beneficio de Estados Unidos y México”.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2018

***

Espero que AMLO mantenfa las excelentes relaciones: Santos

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, felicitó al izquierdista Andrés Manuel López Obrador por haber ganado las elecciones presidenciales de México.

El jefe de Estado colombiano expresó su felicitación en Twitter, donde añadió que espera que López “mantenga las excelentes relaciones” entre los dos países.

***

Evo Morales felicita a AMLO por su ‘contundente victoria’

El presidente boliviano Evo Morales felicitó esta noche a Andrés Manuel López Obrador por su victoria en las elecciones de México, la cual fue reconocida por sus contendientes en los comicios de este domingo.

Morales expresó en su cuenta de Twitter su “más calurosa felicitación” a López Obrador “por su contundente victoria en las elecciones de México. Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana”, informó la Agencia Boliviana de Información.

Nuestra más calurosa felicitación al Hno. Presidente electo @lopezobrador_, por su contundente victoria en las elecciones de #México Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana. #AndrésManuelPresidente pic.twitter.com/Gg11vsPWJG

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 de julio de 2018

***

Con AMLO triunfa la verdad encima de la mentira: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también felicitó a Andrés Manuel López Obrador a través de sus redes sociales.

Felicito al pueblo mexicano y a su presidente electo, @lopezobrador_. Que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la Patria Grande”, dijo.

Felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo, @lopezobrador_. Que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la Patria Grande.

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 de julio de 2018

***

Dìaz-Canel se une a las felicitaciones

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel envió un mensaje de felicitación a Andrés Manuel López Obrador por su victoria en los comicios presidenciales del domingo en México, reconocida por sus contendientes.

“Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de #Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez envió mensaje de felicitación al presidente electo de #Mexico Andres Manuel López Obrador @lopezobrador_ por su ‘histórica victoria’”, indicó en la red de Twitter el director de América Latina de la cancillería cubana, Eugenio Martínez.

El mensaje de Díaz-Canel, difundido por el portal oficial Cuba Debate, se suma a otras expresiones de felicitación de mandatarios de América Latina.

***

Martín Bizcarra desea éxitos a AMLO

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, felicitó a Andrés Manuel López Obrador, por su triunfo en los comicios de este domingo.

En su mensaje de felicitación a través de Twitter, Vizcarra deseó a López Obrador éxitos en su gestión al frente del ejecutivo mexicano.

Mis felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por su elección como presidente de México”, escribió el mandatario peruano en su cuenta de Twitter.

Mis felicitaciones a @lopezobrador_ por su elección como presidente de México. Le deseo éxitos en su gestión y le renuevo el compromiso de mantener nuestros históricos vínculos de amistad y cooperación”, anotó Vizcarra.

México y Perú tienen una relación bilateral estratégica y ambos forman parte, junto a Chile y Colombia, de la Alianza del Pacífico, el bloque de integración comercial más dinámico del Pacífico.