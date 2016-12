El cantante y compositor británico George Michael ha muerto en su casa a los 53 años, según ha confirmado esta madrugada su representante a la BBC. “Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño”, ha apuntado su representante Michael Lippman, que ha pedido “privacidad y respeto” para la familia del artista. Su muerte se añade a la lista de grandes de la música que se han ido este 2016: Prince, David Bowie o Leonard Cohen.

Según declaraciones de su mánager a la agencia AP, un fallo cardiaco se apunta como la causa más probable de su muerte, aunque se deberá esperar a los resultados de la autopsia para confirmarlo. La policía, que halló el cadáver en el domicilio del artista, se ha referido al deceso como a muerte “inesperada pero no sospechosa”.

Michael, nacido el 25 de junio de 1963 en el barrio de East Finchley (Londres) y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, ha sido uno de los grandes iconos de la música pop de los 80. A lo largo de sus casi cuatro décadas de carrera, vendió más de 100 millones de álbumes, una cifra que le convierte en uno de las estrellas que más discos ha vendido en los últimos 40 años. Discos que incluyen temas ya clásicos como ‘Last Christmas’, ‘Wake me up before you go-go’, ‘Careless Whisper’, ‘Faith’ o ‘Freedom’.

El cantante británico saltó a la fama a principios de los 80 como vocalista de Wham!, dúo que formó con su compañero de escuela Andrew Ridgeley. El grupo sumó éxito tras éxito en la década de los 80: ‘Last Christmas’, ‘Wake me up before you go-go’, ‘Club Tropicana’ o ‘Young Guns (Go For it), fueron algunos de sus temas más populares. Rompieron esa sociedad cuando estaban en lo más alto, con la publicación de un último sencillo, ‘The Edge Of Heaven’ (1986), que volvió a ser un éxito de ventas, y con una serie de conciertos en el estadio de Wembley.

El final de Wham! fue el inicio de la brillante carrera en solitario de Michael, que colaboró en ocasiones con artistas como Aretha Franklin, Elton John y la banda Queen –tras la muerte de Freddie Mercury–. Su primer álbum como solista, ‘Faith’, fue un éxito de ventas multimillonario en 1988, aunque abrió una larga batalla legal entre el cantante y la compañía Sony, de la que trataba de desligarse.