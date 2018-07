Fincan esperanzas en la próxima temporada de captura de pulpo

El próximo 1 de julio arranca oficialmente la temporada de captura de langosta y, aunque coincide con el día de las elecciones, los pescadores saldrán desde temprana hora, ya que ha sido una “larga” y “pesada” temporada de veda en el litoral Oriente.

De acuerdo con Pastor Contreras Avilés, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Oriente (desde San Felipe hasta El Cuyo), la pesquería más importante para esta zona y que impacta en la economía es la langosta, la cual está en veda de manera voluntaria desde febrero, aunque la ley marca marzo, ya que los hombres de mar procuran el cuidado y crecimiento de la especie.

“Son poco más de 900 pescadores que se dedican a la langosta en la zona, es la pesquería más importante por arriba del pulpo o mero, por su impacto económico, y está en veda desde febrero porque así lo decidimos y este año de manera extraordinaria nos tocó muy mal tiempo.

“No ha habido mero y la pesca es muy baja, así que hay ansiedad, expectativa e ilusión para salir el 1 de julio, no importa que haya elecciones, podrán votar cuando regresen de la captura; total, las casillas cierran a las 6 de la tarde, hay tiempo, pero de que vamos a salir, vamos a salir”, dijo en declaraciones que hoy publica el diario Por Esto.

Por su parte, Fausto Alcocer Camelo, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Pescadores de Río Lagartos (que pertenece a la Federación), detalló que la expectativa de la nueva temporada de langosta es muy alta porque ha sido una temporada de veda muy difícil, ya que aunque hay captura de mero, los viajes no son favorables.

“Ha sido muy difícil, porque desde febrero estamos en veda y el mero estuvo en veda febrero y marzo, y para abril esperábamos que mejorara y nada; no hay mero, las lanchas salen por dos días y regresan con 50 kilos, cuando hace un año, en un viaje de un día, regresaban con 100 kilos; ha sido muy difícil. Las cooperativas han cerrado desde abril, cuando se acabó el pepino se cerró, porque no es viable; ahora estamos alistando la langosta, por eso hay mucha ilusión.

“Los pescadores están desesperados, nos linchan si les decimos algo del 1 de julio; que vayan a su captura y, cuando regresen, que entreguen y vayan a votar; así será acá con nuestros 161 socios”, relató.

Como se informó, en febrero pasado el cierre de captura de la temporada de langosta 2017-2018, que fue superior a las 536 toneladas de cola, según datos de Conapesca.

Aunque en la costa Oriente la veda inició el 1 de febrero de manera voluntaria, los barcos langosteros de Progreso terminaron la temporada conforme a la normativa y finalizaron el 28 de febrero.

Sin embargo, la temporada se abre para todos al mismo tiempo: el 1 de julio.

El precio de la cola de langosta al pescador cerró en 540 pesos el kilo en el Oriente y la Federación prevé que mínimo se logre este precio para esta temporada, pero “no puede bajar, no puede ser menos”, dijo.

De acuerdo con información de la Sagarpa, esta pesquería emplea a 1,200 pescadores en 315 embarcaciones menores y 28 embarcaciones mayores.

En la temporada 2016-2017, la Sagarpa reportó una captura de 486 toneladas con un valor de producción de 72.5 millones de pesos.

La producción de esta especie se destina en un 85 por ciento a la Riviera Maya y un 15 por ciento se exporta a la Unión Europea, principalmente a Francia, según información pública de la dependencia.

“El precio es muy importante y sabemos que en los próximos días se hará la subasta en Quintana Roo, es posible que el 27 de junio; por ahora ya estamos en los preparativos, en lo que se puede y otros que van a la escama, pero, la verdad, la mayoría tiene sus lanchas amarradas, no hay pesca, muchos se van al turismo a trabajarle en otra cosa”, comentó Alcocer Camelo.

El líder de la Federación, Pastor Contreras, comentó que los compradores son los mismos en Quintana Roo y en Yucatán.

Buena expectativa

En la temporada de pepino, los buzos del Oriente detectaron la presencia de langosta y confían en que se mantenga para la temporada, todo depende que no haya marea roja, ni mucho pulpo.

En esta zona Oriente ha habido conciencia por parte de los pescadores por cuidar el recurso pesquero, razón por la que adelantaron la veda y que exista un Comité de Vigilancia.

“Justo mañana (por hoy) vamos a ver en Las Coloradas porque están sacando langosta, porque no se debe y se ha respetado. Ha habido conciencia, pero con los que no quieren respetar, pues hay que actuar”, dijo Alcocer.

La actividad pesquera de Río Lagartos es prácticamente nula en estos días, ya que incluso se observaron embarcaciones con redes y líneas con anzuelos para mero que estaban amarradas, como la mayoría de las lanchas.