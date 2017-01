MÉRIDA.– El Festival Internacional de Cultura y Arte (FIGY), “El globo en Yucatán 2017″, aún no tiene los permisos necesarios para que sus globos aerostáticos puedan sobrevolar el cielo yucateco, revelaron autoridades de aeronáutica civil, además de que los organizadores serían denunciados por plagiar la imagen del Festival de Globos de León, que es una marca registrada.

El comandante del Aeropuerto de Mérida, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Camerino Márquez Moller, informó que hasta el momento, los organizadores del evento solo han solicitado información, y no han realizado los trámites requeridos para recorrer la entidad por aire, mismos que deben hacerse en la Ciudad de México.

Como publicamos, el festival se llevará a cabo del 19 al 22 de enero de 2017 en el Autódromo Yucatán y espera recibir un aproximado de 70 mil personas entre los cuatro días de actividades, donde además de paseos en globo, se ofrecerán conciertos, obras de teatro, conferencias, talleres y bazares de emprendedores.

En su momento, el comité organizador del evento, encabezado por Karla Medina Contreras, no especificó qué empresa estará a cargo de volar los globos ni cuántos de ellos se elevarán.

Márquez Moller indicó que para esto se requiere un permiso especial de la DGAC, organismo subordinado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El entrevistado dijo que el trámite lleva tiempo, y que el evento se podría efectuar, sin embargo, en este los globos no estarían autorizados para volar si no poseen antes las credenciales correspondientes.

También especificó que no solo se requiere el permiso para el sobrevuelo, sino que es necesario que los pilotos de los globos estén capacitados para cumplir con esa labor.

“Es una serie de requerimientos que hay que cumplir, pero hasta el momento los organizadores solo han solicitado información y no han llevado al cabo el trámite”, afirmó el comandante.

DENUNCIAN PLAGIO…

Por su parte, el Comité Organizador del Festival Internacional del Globo en León, denunció el presunto plagio del nombre y logotipo oficial del evento -registrados a su nombre- por parte de los organizadores del Festival en Yucatán, lo cual indicaron, se trata de un delito federal.

A través de un comunicado de prensa, los organizadores del Festival del Globo de León se deslindaron de cualquier participación, de manera directa e indirecta, en el Festival del Globo de Yucatán. Además, indicaron que “las marcas Festival internacional del Globo (FIG),” y “Festival del Globo”, son de uso exclusivo para el evento realizado en León, Guanajuato, y que toda similitud o plagio parcial o total son delitos federales.

A traves del comunicado señalaron que recientemente han recibido mensajes solicitando información acerca del Festival a realizarse del 19 al 22 de enero en la ciudad de Mérida, por lo que dejan en claro que el Festival Internacional del Globo en León no tiene participación o injerencia alguna en dicho evento.



También aclaran que las marcas “Festival Internacional del Globo (FIG)” y “Festival del Globo”, así como los logotipos e imágenes referentes al Festival de León, se encuentran registrados y son propiedad exclusiva de la organización Festival Internacional de Globos de León A.C., por lo que cualquier imitación, parcial o total, es un delito.

Agregaron que se harán responsables de dicha infracción “quienes, abusando del prestigio del evento, hagan uso indebido de cualquiera de las mismas (las marcas), ofreciendo los servicios y ostentando cualquier tipo de relación sin ser parte del mismo (evento)”.

Lo anterior dejaría entrever que existe cierta similitud entre el nombre del evento organizado en León, Guanajuato, y el que se organiza en Yucatán y que esta previsto a realizarse del 19 al 22 de enero, en el autódromo de Yucatán.

Destaca la supuesta participación del cantante Aleks Syntek, cuya participación -se rumora-, habría sido cancelada, pues la publicidad del cantante desapareció de las carteleras promocionales.

CONFIRMAN: NO TIENEN PERMISOS…

Por su parte, el titular del Patronato Cultur, Dafne Lopez Martinez, se deslindó de la organización del evento y señaló que solo están apoyando en algunos aspectos, pero que no son organizadores. En declaraciones al Diario de Yucatan, confirmó que el evento no cuenta con los permisos de Aeronautica Civil.

ORGANIZADORES DICEN que si tienen permisos…

Por su parte, los organizadores del evento en Yucatan emitirron un escueto comunicado donde señalan que “el festival no está ligado a elementos como lo son globos aerostáticos”.

Sin embargo, al final señalan que tienen permisos ante la SCT y Aeronautica Civil citando numero de expediente 415-3418.

De igual forma citan varios numeros de expediente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (Impi), aunque no precisan si se trata de registros autorizados o en trámite.