Garantizan atención a residentes extranjeros en Yucatán

EL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS PRESENTA LA PRIMERA ANTE LA ASEY Y HARÁ LO PROPIO EN BREVE POR LA VÍA PENAL Y ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN /CONTINUARÁ EL PROCESO HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS / EX REGIDOR INVOLUCRADO, APRUEBA EN CABILDO SER AUTOINVESTIGADO

PROGRESO.– El ex alcalde José Cortés Góngora y los ex funcionarios de la pasada administración 2015-2018 no subsanaron ninguna de las observaciones y anomalías detectadas tras la auditoría realizada durante el proceso de entrega-recepción, por lo que el Ayuntamiento procederá a interponer una denuncia penal contra los responsables, declaró el alcalde Julián Zacarías Curi.

El edil explicó que luego del plazo establecido por la Ley, los ex funcionarios no pudieron aclarar el destino de diversas sumas de dinero, así como el mal uso de recursos, por lo que todo quedó consignado en amplio expediente que el edil presentó ayer ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey).

El alcalde interpuso la denuncia acompañado del Secretario de la Comuna, Alfredo Salazar Rojo.

En entrevista, el alcalde Julián Zacarías detalló que además de la denuncia ante la Asey, presentada ayer, el Ayuntamiento de Progreso también procederá a presentar dos denuncias más: por la vía penal, ante el Ministerio Público y otra más ante la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que se investiguen todas las anomalías registradas durante la administración que encabezó el ex edil de Nueva Alianza.

Como ya informamos, las anomalías y malos manejos, y hasta el pago de “moches” a regidores para aprobar el negocio de las luminarias, involucra a todo el anterior Cabildo, así como a ex directores y ex coordinadores municipales.

PRINCIPALES INVOLUCRADOS…

Como se sabe, entre los principales ex funcionarios señalados por anomalías se encuentra el propio José Cortés, así como la ex Secretaria de la Comuna María del Carmen Villanueva Ávila y el ex Síndico Enrique Ordaz Martínez. De igual forma a la ex Contralora Alondra Ramírez Medina, el ex Director de Desarrollo Social, Luis Rodríguez Novelo y al ex Director de Obras y Servicios Públicos, Fernando Martínez Estrada, tanto por el caso de las luminarias, como por la venta de una calle a la familia Molina.

Como se sabe, varios ex funcionarios municipales se enriquecieron al amparo del poder, cambiando por completo su ritmo de vida y su nivel económico, por lo que ahora se pasean en lujosos vehículos, tienen propiedades y hasta realizan viajes al extranjero, lo que nunca habrían obtenido con el trabajo honrado.

Ayer por la mañana, precisamente tras presentar las pruebas de las anomalías ante la Asey, el alcalde Julián Zacarías publicó lo siguiente en sus redes sociales:

“El día de hoy, hice la entrega formal al ASEY del expediente relativo al proceso de Entrega Recepción correspondiente a la Administración 2015-2018, esto en virtud de que en la sesión de Cabildo de ayer, se determinó cómo insuficientes las aclaraciones presentadas por los ex servidores públicos requeridos.

En esta sesión, se me instruyó de entregar el expediente en cita a la instancia fiscalizadora, así como instaurar las acciones legales pertinentes, con motivo de las numerosas observaciones detectadas a la administración de José Isabel Cortés Góngora.

En la entrega, solicité que el proceso aclaratorio sea ágil y apegado a Derecho, señalando de igual modo que el compromiso de la Administración Municipal es procurar que se cumpla la ley sin distinción”.

REGIDOR PRIISTA INVOLUCRADO…

Cabe señalar que junto con el anterior Cabildo, también se encuentra involucrado el actual regidor priista Jorge Méndez Basto, quien jugó por la reelección y quien también aprobó el contrato de las luminarias para luego recibir jugosas cantidades de dinero a cambio, según consta en pruebas y vídeos en poder de este periódico.

Lo más curioso es que pese a todas las pruebas de corrupción que hay, el propio Méndez Basto aprobó, como actual regidor, investigarse y denunciar los malos manejos que él mismo y el resto del Cabildo anterior realizaron en la pasada administración municipal donde él también fungía como edil. Esto significa que el regidor priista Méndez Basto está fungiendo como “juez y parte”.

El actual Ayuntamiento está integrando el expediente para presentar las denuncias penal y ante la Fiscalía Anticorrupción, las cuales serán presentadas en breve, según informó Zacarías Curi. (ProgresoHoy.com)