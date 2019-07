Gobierno de Peña Nieto sí pactó la detención de Javier Duarte, según nuevo vídeo (VÍDEO)

NO RESPONDIERON NI ACLARARON MILLONARIOS FALTANTES ANTE LA ASEY Y PODRÁN SER ACUSADOS DE ESOS DESVÍOS / UN TOTAL DE 13 EX ALCALDES YUCATECOS ESTÁN EN LÍOS



PROGRESO.– Un total de trece ex alcaldes yucatecos, incluyendo al ex edil de Progreso, José Cortés Góngora y sus ex regidores y ex funcionarios, serían denunciados penalmente por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) tras no solventar los señalamientos de la instancia fiscalizadora al vencer el plazo para realizar las observaciones a sus cuentas públicas correspondientes al año 2017.

Así se dio a conocer en el Congreso del Estado de Yucatán, mediante un oficio girado ayer por la ASEY en el que reporta que de los 97 municipios notificados, un total de 13 ex alcaldes no atendió los requerimientos de la instancia fiscalizadora.

El Congreso del Estado dio a conocer ayer que los ex alcaldes que serían denunciados son los de Conkal, Dzilam de Bravo, Huhí, Kaua, Kinchil, Motul, Panabá, Telchac Puerto, Ticul, Tixkokob, Ucú, Yaxkabá y Progreso.

Como se sabe, el actual alcalde emanado del PAN, Julián Zacarías Curi, interpuso tres denuncias ante la Asey por los malos manejos cometidos por José Cortés y sus ex funcionarios y ex regidores. Cabe recordar que solo un ex regidor de la administración Cortés continúa en la actual administración debido a que se reeligió. Se trata del priista Jorge Méndez Basto, de quien incluso se comenta qye podría ser separado de su cargo para que afronte las denuncias penales que interpondría la Asey, pues estuvo involucrado en el reparto de terrenos de Flamboyanes, de los cuales uno le tocó a una persona cercana a él.

CORTÉS Y EX FUNCIONARIOS CORRUPTOS…

Como se sabe, a fines del año pasado, el actual Ayuntamiento llamó a comparecer a Cortés y sus ex funcionarios, pero éstos nunca se presentaron a declarar ni aclarar los faltantes detectados tras la auditoría municipal que se realizó.

Los ex funcionarios citados a aclarar dudas y faltantes como informó el alcalde Julián Zacarías en ese entonces, fueron el ex alcalde José Cortés Góngora, la ex secretaria de la Comuna, María del Carmen Villanueva Avila, el ex Síndico, Enrique Ordsz Martínez, así como el ex Director de Obras Públicas, Fernando Martínez Estrada, entre otros que fueron directamente involucrados con los malos manejos de la pasada Comuna 2015-2018, de extracción turquesa.

Las anomalías, como informó el Ayuntamiento de Progreso, van desde faltantes de dinero, malos manejos en las cuentas municipales, hasta el millonario contrato de las luminarias tipo led que resultado un fraude, elevados pagos por horas extras, reparto de terrenos de fundo legal entre amigos y allegados a funcionarios y ex regidores, y hasta la venta de una calle a una conocida familia de meridanos, entre otros.

En ese entonces, el alcalde Julián Zacarías Curi informó que como resultado de la auditoría realizada por el despacho Fistax, se detectaron diversas anomalías que, por Ley, los ex funcionarios de la pasada administración están obligados a aclarar, pero éstos nunca respondieron nada.

Lo mismo hicieron ante la Asey, pues no aclararon los faltantes y ahora podrían ser denunciados penalmente.

OPORTUNIDADES AGOTADAS…

Al respecto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso local, Alejandro Cuevas Mena, declaró que al haberse agotado las tres oportunidades para solventar las observaciones, la ASEY ya está en posibilidad de interponer denuncias penales por daño patrimonial contra los 13 ex alcaldes del periodo 2015-2018, según publican medios locales.

“A estos 13 ex alcaldes la Auditoría ya les tiene que empezar un procedimiento penal, en la ASEY ya no tienen que entregar nada, los ex alcaldes lo entregarán ante el Ministerio Público, tuvieron tres oportunidades para solventar y no cumplieron”, finalizó Cuevas Mena.