Luego de más de una década de no pasar una Navidad a lado de su familia debido a malas decisiones que lo llevaron a permanecer en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, Adalberto Peraza Icté podrá celebrar Noche Buena con los suyos e iniciar una nueva etapa de su vida con el apoyo de herramientas de albañilería que le brindó el Gobierno del Estado.

“Fue muy difícil estar lejos de mi familia, al entrar pierdes el sustento del hogar. Recuerdo que me quedé desempleado y mis hijos estaban estudiando su secundaria, no sabía qué hacer, sin embargo, le agradezco a mi esposa que nunca me dejó solo y gracias a ella mis hijos salieron adelante”, comentó el obrero de la industria de la construcción al recibir equipo para su oficio por parte del Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado (Parsey).

En evento realizado en las instalaciones de la ex penitenciaría “Juárez”, la directora del Parsey, Mariana Zepeda Lahud, resaltó que estos beneficios destinados para Adalberto y otras 29 familias en la misma situación, les brindarán una nueva oportunidad de crecimiento y bienestar.

“Recuerden que estos equipos no solamente van a permitirles el autoempleo, también van a generar mayor bienestar a sus familias, más ingresos para sus hijos y una mejor calidad de vida para ustedes mismos. Aquí lo importante es que no se detengan, busquen el crecimiento personal y laboral, superaren sus logros para que en un futuro ustedes puedan brindarle un empleo formal a otras personas, la oportunidad de crecimiento está en sus manos”, señaló la funcionaria durante la cuarta entrega de este tipo en lo que va del año.

El respaldo de este día consistió en herramientas para autoempleo en iniciativas y oficios como cocinas económicas, costura, urdido de hamaca, herrerría, jardinería, albañilería, lavado de autos, entre otros.

La directora del Patronato comentó que el proceso en materia de reinserción social continuará en la entidad, por lo cual para el ejercicio 2017 se ha programado redoblar esfuerzos en las diferentes estrategias para contribuir y fomentar la productividad laboral, y seguir en el camino de mejoramiento de este rubro.

De igual manera, la presidenta del Voluntariado Parsey, Susan Sosa de Rodríguez, se sumó a esta entrega por segunda ocasión en este año, con la donación de cuatro máquinas industriales de coser, las cuales se adhieren a los más de 90 equipos para diferentes oficios entregados durante este 2016 en el marco de este plan.

Por último, Adalberto Peraza comentó que diariamente se esforzará para sacar adelante a su familia y trabajará para recuperar estos más de 12 años que estuvo separado de su ellos, pero en los cuales descubrió que existe un nuevo mañana, otras oportunidades y apoyo para superar los errores del ayer.

“Yo al principio como todos, no creí que fuera posible esta ayuda, pensé que nadie me brindaría la mano al salir, y si estar adentro es difícil pues pensé que afuera también sería así, pero gracias a este programa ya puedo empezar a trabajar bien con mis tíos y demostrar que aprendí a ser mejor”, agregó junto con su esposa.

Cabe mencionar que el Parsey realiza un seguimiento puntual a este plan a través de visitas domiciliarias, con la finalidad de constatar que se utilice lo otorgado.