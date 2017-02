MÉRIDA.– El llamado “Grupo de los Cuatro”, integrado por los diputados federales que buscan en “alianza” la gubernatura de Yucatán, intensificaron sus actividades proselitistas en el interior del Estado.

Como ya hemos informado, los cuatro legisladores encabezados por Liborio Vidal, Francisco Torres, Pablo Gamboa y Felipe Cervera, han formado un bloque con el fin de que entre uno de ellos surja el próximo candidato del PRI a la gubernatura.

De ahí que ahora en todas sus actividades, se mencionan mutuamente y se lanzan felicitaciones, piropos y hasta apapachos para resaltar el trabajo que realizan por Yucatán.

Incluso, en sus boletines oficiales, los legisladores se mencionan mutuamente aunque éstos no asistan a las giras de trabajo que realizan en sus respectivas demarcaciones, con el claro fin de publicitar “por igual” el nombre de los cuatro.

Aunque no se mencionan como parte del grupo, es sabido que el legislador el general Virgilio Méndez Bazán (diputado plurinominal por Yucatán) y la también diputada federal del segundo distrito (con cabecera en Progreso) Lucelly Alpizar Carrillo, también están trabajando a favor del llamado “Grupo de los Cuatro”.

Este “bloque” de lesgisladores se formó, según se señala en el mundo de la política, raíz de que no congenian con la propuesta del gobernador Rolando Zapata Bello de que Víctor Caballero Durán sea el ungido con la candidatura priista. De igual forma, tampoco quieren que su compañero legislador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien también busca la candidatura, siga fortaleciéndose en las preferencias.

RECORRIDOS CONJUNTOS…

Los cuatro legisladores -Libo, Pablo, Panchito y Felipe- asisten a todo tipo de eventos juntos en la medida de lo posible y aunque no asistan todos, se mencionan y se “echan flores” entre ellos hasta en sus boletines.

Hoy, el legislador Francisco Torres Rivas envió la siguiente información sobre su gira por el Oriente del Estado, que aunque no es su demaración, asistió como “invitado” de su amigo “Libo”. El comunicado es el siguiente:

MÉRIDA.– El grupo de legisladores federales que recorre la capital yucateca y los municipios del interior del Estado, para llevar apoyos que beneficien a las colonias, fraccionamientos y comisarías, llegó a Calotmul, Espita y Cenotillo.

Ahí Liborio Vidal Aguilar y Francisco Torres Rivas fueron testigos de la forma en cómo se aplican los recursos que aprobaron en la Cámara de Diputados, destinados a los programas federales y estatales en Yucatán.

Ante los habitantes de estos tres municipios reiteraron que 2017 tendrá como prioridad la unidad, la colaboración y el trabajo conjunto que permita a la entidad continuar en el camino de la armonía y el desarrollo.

Debido a compromisos de agenda no pudieron estar presentes Pablo Gamboa Miner y Felipe Cervera Hernández, quienes enviaron un saludo a los pobladores a través del “#AmigoLibo” y “Panchito”.

En unidad por Mérida y los 106 municipios “hacemos una labor en equipo para ofrecer los mejores resultados a los yucatecos que han puesto su confianza en nosotros”.

“Es importante fortalecer el tejido social y establecer alianzas para beneficio del Estado”, destacó Liborio Vidal, quien hizo énfasis en la armonía que se respira en las diversas comunidades del oriente del Estado.

Afirmó que nada es gratis, ni hay resultados que se den de la noche a la mañana, sino que todo se logra con base en el esfuerzo y el trabajo.

Subrayó que con la suma de voluntades se logra más para la gente y “siempre lo he dicho en la Cámara de Diputados al gestionar los recursos: parece que vivimos en dos Méxicos distintos, uno con desventajas sociales, y eso tiene que acabarse”.

Torres Rivas destacó la entrega de Vidal Aguilar en su trabajo diario en la Cámara de Diputados y el compromiso que tiene con su gente, a la cual no abandona.

Fue en Calotmul, cuna de sus orígenes familiares, donde el legislador federal “Panchito” Torres inició de esta manera sus recorridos por el interior del Estado.

Recordó que ahí nació su abuelo, Alberto Rivas Ortega, quien desde muy niño se trasladó a la ciudad de Mérida con sus padres Bernardindo e Inés Ortega Bobadilla, quienes vivían en la casa junto al cenote, cerca del parque principal.

El abuelo de “Panchito” fue cordelero por años, cuando aún funcionaba en Mérida la cordelería “San Juan” en la calle 50 por 49 del centro, y estaba casado con Filomena Briceño Góngora, oriunda de Tekit.

Relató Torres Rivas que, su abuelo, con base en el esfuerzo y trabajo, pudo ahorrar y fundar una imprenta, que hasta la fecha presta servicio en la colonia Jesús Carranza de la ciudad de Mérida, y de donde forjó su patrimonio familiar.

“Es un gusto muy grande regresar a Calotmul; espero encontrarme aquí a algunos Rivas, tal vez sean mis parientes”, bromeó.

En Espita, varios ex presidentes municipales recordaron a Torres Rivas y le agradecieron el apoyo brindado en su momento como Secretario de Obras Públicas, en obra de infraestructura para sus municipios, como banquetas y carreteras, por ejemplo.

Anticipó Torres Rivas que continuará recorriendo los demás municipios del Estado, sin desatender Mérida, y lo hará en conjunto con sus compañeros legisladores.

“Nuestra respuesta siempre será el trabajo. No nos detenemos, ni distraemos en nuestro compromiso de cumplirle a la gente y seguir ocupándonos de los yucatecos”.

En la gira de entrega de apoyos estuvieron también los delegados de la Sedesol en Yucatán, Miguel Enríquez López, y de la CDI, Jesús Vidal Peniche, al igual que la diputada del PRI por el XV Distrito local, Elizabeth Gamboa Solís.