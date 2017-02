La prensa alemana hablaba ayer de un rescate espectacular en la Autobahn 9, en un tramo alrededor de Garching, muy cerca de Munich.

Un acto heroico e inteligente que salvó la vida de un conductor en apuros. El conductor de un Tesla Model S llamó a los servicios emergencias para advertirles de una situación de peligro, un Volkswagen Passat circulaba erráticamente por la autopista, tocando los guardarraíles y realizando desplazamientos ilógicos. Hasta que se percató del verdadero peligro de la situación, el conductor del Volkswagen Passat se había desvanecido. Y no dudó en arriesgar su Tesla Model S y, por qué no decirlo, su vida, para detenerlo y evitar que sufriera un accidente aún más grave.

Según comentaba la prensa alemana, el conductor del Tesla Model S, de 41 años, decidió actuar con una maniobra efectiva para detener a este coche descontrolado. El conductor consiguió adelantar al Volkswagen Passat que realizaba continuos cambios de carril y colisionaba con las protecciones laterales. Consiguió situarse inmediatamente por delante del Passat y realizó una maniobra de interceptación, frenando progresivamente, consiguiendo que el Passat tocase con suavidad su parachoques y aminorando la velocidad del Volkswagen hasta que ambos pudieron detenerse junto a la mediana.

Lo mejor de todo es que el propio Elon Musk ha anunciado que Tesla se ofrecerá a reparar gratis, y cuanto antes, el Tesla Model S de su cliente.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ

— Elon Musk (@elonmusk) 15 de febrero de 2017