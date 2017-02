PROGRESO.– Habitantes de la comisaría de Chelem desmintieron al alcalde José Isabel Cortés Góngora al manifestar que el Ayuntamiento nunca dio posesión a José Avila Rodríguez “La Garza”, como encargado de la comisaría, por lo que insistieron en que Gerardo Lira Canché sigue siendo el comisario municipal.

Además, indicaron, el comisario Gerardo Lira cuenta con un amparo en los tribunales federales que impide cualquier acto por parte del Ayuntamiento, de modo que oficialmente sigue siendo el comisario de Chelem hasta que la autoridad superior determine lo contrario.

EL COMISARIO GERARDO LIRA DEBE ENTREGAR LOS APOYOS….

En ese sentido, afirmaron, el Gobierno del Estado y la Dirección de Pesca que encabeza Delfin Quezada, deben respetar a la autoridad de Chelem, a la autoridad electa por el pueblo, y no permitir que el reparto de los apoyos del Programa de Empleo Temporal los realice un vecino que no es ninguna autoridad.

Reunidos en casa del comisario Gerardo Lira, los vecinos señalaron lo anterior, debido a que el Ayuntamiento pretende que “La Garza” sea el encargado de repartir los tickets a los pescadores para la entrega de apoyos del PET, lo que consideraron ilegal, pues Gerardo Lira es el comisario.

Los vecinos señalaron que Delfín Quezada debe dejar de obedecer ordenes de Cortés, pues es empleado estatal y no municipal.

-Sabemos que sus familiares de Quezada trabajan con Cortés, pero no debe jugar así con los apoyos que deben ser entregados por el comisario y no por un ciudadano como La Garza- añadieron.

NUNCA DIERON POSESIÓN A LA GARZA…

Los vecinos de Chelem señalaron que el alcalde declaró en días pasados que el Ayuntamiento dio posesión a “La Garza”, lo cual es una mentira, pues nunca pudieron dar posesión a nadie, pues los habitantes lo impedimos.

Como se sabe, hace dos semanas el Síndico Municipal Enrique Ordaz, llegó con esas intenciones, pero los vecinos de Chelem lo sacaron entre gritos y pedradas de la comisaría, por lo que tuvo que saslir huyendo ante las agresiones, en medio de un cerco policíaco.

Ahora resulta que dice el alcalde que sí le dieron posesión a “La Garza” en calidad de encargado de la comisaría, lo cual no fue así, aseguran habitantes.

(En declaraciones a otro periódico, el edil afirmó que “para el Ayuntamiento el encargado de la comisaría municipal de Chelem es José Ávila Rodríguez, mejor conocido como La Garza.

Cortés Góngora destacó que Lira Canché no acepta la destitución e indicó que el síndico Enrique Ordaz Martínez acudió a Chelem y le dio posesión al encargado del despacho del comisariado.

El alcalde también dijo que el día que el síndico le dio posesión al encargado del despacho de la comisaría, éste colocó candados nuevos y se retiró. Pero que en la noche se presentó el ex comisario con su esposa y hermano, quienes rompieron los candados y se metieron a las oficinas del comisariado. Estas afirmaciones del alcalde también fueron negadas por vecinos de Chelem.)



EL DINERO DEL COMITÉ…

Sobre el caso del dinero cobrado por el Comité Ciudadano en Chelem, y que está en poder de su tesorero Roque Quijano Euán, el propio alcalde dijo que son $237,000 pesos, de los que Quijano Euán ya depositó en la Tesorería $40,000, mismos que ya salieron para pagar la pintura y realizar algunos trabajos en parque y el mercado de ese puerto.

Aún queda en manos de Quijano Euán una parte del dinero, que se usará para gastos del Carnaval. Reitero, no es mi intención quedarme con los recursos que generan las comisarías, dijo el edil.

Sin embargo, los vecinos de Chelem, también desmintieron a Cortés y aseguraron que el dinero pudo ser depositado, pero no ha sido usado para mejoras de Chelem, pues tanto el parque como el mercado siguen en el mismo abandono y no hay mejoras. “Ni una gota de pintura les han dado”, indicaron.