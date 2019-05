Huawei descarta afectaciones tras prohibición de EE.UU.

Después de arrojar la piedra prohibiendo a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei, ahora el gobierno de EE UU esconde la manootorgando una autorización temporal de tres meses a Huawei, hasta el próximo 19 de agosto.

Según diversas fuentes el temor es que la inmediatez de la prohibición suponga un problema técnico para numerosas empresas de comunicaciones, y que con la licencia temporal se pretende «minimizar el impacto» y evitar consecuencias como la caída de sistemas y de redes de datos.

Pero Ren Zhengfei, fundador de Huawei, ha rechazado la prórroga según declaraciones a la cadena china CCTV recogidas por Reuters y The Guardian, entre otros medios, en las que asegura que «la autorización temporal de 90 días de EE UU no tiene valor para nosotros. Estamos preparados.»

Supporting #Huawei does not necessarily mean you should buy a #Huawei smartphone. My family members use #Apple for a very long long time: Ren Zhengfei, founder of China’s Huawei Technologies (Photo: Chen Qingqing/GT) pic.twitter.com/5rcrHJx3KR

— Global Times (@globaltimesnews) 21 de mayo de 2019

Zhengfei, quien recientemente ha reconocido que su familia es usuaria de productos Apple «desde hace tiempo», también cree que el gobierno de EE UU «ha subestimado a Huawei», y que el conflicto es «inevitable.»

Respecto al despliegue de las redes 5G, que son el origen de la particular guerra comercial entre EE UU y la compañía china, Zhengfei cree que no se verá afectada.

El despliegue 5G de Huawei no se verá afectado «en absoluto»

En las declaraciones recogidas por The Guardian Zhengfei dice que «el 5G de Huawei no se verá afectado en absoluto. En términos de tecnologías 5G los demás están dos o tres años por detrás de nosotros.»

EE UU presiona desde hace meses a sus socios y aliados para que veten las redes 5G de Huawei acusando a la compañía china de servir presuntamente como instrumento de espionaje para el gobierno chino.

Sin embargo, hasta ahora, casi ningún país ha seguido los pasos de EE UU, aunque países como Alemania han incrementado los controles de seguridad sobre los equipos y sistemas 5G de Huawei, y han pedido a la compañía garantías adicionales de que «no cederá los datos» en sus redes de telecomunicaciones a su gobierno.