PROGRESO.– En sesión realizada ayer a las 11 de la mañana, el Instituto Nacional Electoral (INE), instaló formalmente su Consejo Electoral Distrital 02, de cara al proceso electoral de 2018.

En el marco de la sesión, los consejeros rindieron protesta encabezados por su consejera presidenta, Rebeca Ancona Lopez.

El Consejo quedó integrado de la siguiente forma:

Consejero Presidente

C. Rebeca Ancona López

Secretario

C. Enrique de Jesús Uc Ibarra

Consejero Electoral Propietario

C. Heidy Cassandra Huitzil Contreras

Consejero Electoral Suplente

C. Florencia Elena Roig Castilla

Consejero Electoral Propietario

C. Miguel Ángel Arceo Avilés

Consejero Electoral Suplente

C. Jorge Carlos Cura Zapata

Consejero Electoral Propietario

C. María Clementina Baquedano Argáez

Consejero Electoral Suplente

C. María Guadalupe González Ortiz

Consejero Electoral Propietario

C. Effy Melissa Contreras Lozada

Consejero Electoral Suplente

C. Gabriela Guadalupe Gutiérrez Tejero

Consejero Electoral Propietario

C. José Carlos Manuel Cruz Medina

Consejero Electoral Suplente

C. Luis Raúl Fernández Povedano

Consejero Electoral Propietario

C. Héctor Wilfrido Tuz Xul

Consejero Electoral Suplente

C. Ángel Francisco Herrera Villanueva

Representante Propietario del Partido Acción Nacional

C. Samuel Furlong Bojórquez

Representante Suplente del Partido Acción Nacional

C. Sergio Antonio Aguayo Burgos

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional

C. Ricardo Alfredo Pech Domínguez

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional

C. Carlos Willian Rosales Cetina

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática

C. José Antonio Arias Arias

Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática

C. Augusto Dzul Couoh

Representante Propietario del Partido del Trabajo

C. Francisco Rosas Villavicencio

Representante Suplente del Partido del Trabajo

C. Aremy Aranza López Carrillo

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México

C. Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México

C. Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano

C. Mario Gaspar Burgos Patrón

Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano

C. Mario Ernesto Ucan Chi

Representante Propietario de Nueva Alianza

C. Omar Ramírez Anguas

Representante Suplente de Nueva Alianza

C. Martha del Carmen Hau Pech

Representante Propietario de Movimiento de Regeneración Nacional

C. Inger Larsen Bolen

Representante Suplente de Movimiento de Regeneración Nacional

C. Jorge Luis Sánchez Reyes

Representante Propietario de Encuentro Social

C. Ruth Nayeli Ramirez Medina

Representante Suplente de Encuentro Social

C. María de la Luz Pineda Sosa

Vocal de Organización Electoral

C. Xóchitl Román García

Vocal del Registro Federal de Electores

C. Guilbardo Emanuel Zúñiga Ayala

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica

C. Gerardo de Jesús Moguel Rodríguez

Entre los puntos más destacados de dicha sesión de instalación fue el Mensaje de la Consejera Presidente, C. Rebeca Ancona López, quien refrendó el compromiso inalienable de la Institución de llevar a cabo las elecciones del 1 de julio de 2018 en estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen al Instituto Nacional Electoral desde su creación hace más de 3 años y que han permitido ir consolidando la democracia mexicana.

Otro de los puntos tratados fue la aprobación del horario del Consejo Distrital, el cual quedó establecido de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y de 09:00 a 14:00 los sábados.