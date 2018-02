Luego de calificar la postulación de Raúl Paz Alonzo como candidato a senador por el PAN como “una imposición grosera”, el diputado federal Joaquín “Huacho” Díaz Mena aseguró que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque consideró que se violentaron sus derechos políticos a fin de que se reponga el procedimiento.

En conferencia de prensa, dijo que por el momento permanecerá en las filas de Acción Nacional, aunque “sin hacer nada”, ni siquiera campaña por Mauricio Vila Dosal, porque en venganza hicieron a un lado a mucha gente de su grupo político y a ninguno le dieron alguna candidatura “a pesar de que eran los mejor posicionados”.

Aseguró que Vila Dosal, avalado por el PAN, rompió los acuerdos hechos en el 2017 y lo traicionó al apoyar a Raúl Paz Alonzo para convertirlo en el candidato a senador por su partido.

El panista aseguró que, una vez destapado e inscrito Mauricio Vila, se desentendió de los compromisos y dejó de convocarlo a las reuniones de la mesa política. “Se concretó una injusticia con el aval del candidato a gobernador Mauricio Vila, quien me pidió declinar en favor de Raúl Paz”, puntualizó.

“Me impresiona cómo la dirigencia nacional del PAN mintió sin rubor cuando en sus discursos públicos y privados repetía que no iba a privilegiar ni a los cuates ni a las cuotas”, externó Díaz Mena.

Explicó que tiene hasta mañana sábado para interponer una queja ante su partido político y, en caso de tener una respuesta negativa, recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque sus derechos políticos fueron pisoteados y que no hubo equidad en el proceso de designación de la candidatura al Senado.

Criticó que las actitudes soberbias, mezquinas e intereses de grupo marginaron las legítimas aspiraciones de cientos de panistas y, es por eso, que primero acudirá al Comité Ejecutivo Nacional del PAN y luego al Tribunal Federal.

“Huacho” Díaz recordó el caso del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que en el 2012 también interpuso una denuncia ante esa instancia federal y logró obtener la candidatura al Senado, por lo que espera que se repita ese escenario.

En ese contexto, explicó que esperará las resoluciones correspondientes y analizará cuál será el siguiente paso a dar, por lo que no descartó aceptar una posible postulación al Senado por el partido MORENA.

Mientras tanto, señaló que tras la grosera imposición dijo que se irá a descansar con su familia unos días para reflexionar sobre su futuro político, aunque no descartó sumarse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional para participar en las elecciones.

“No he recibido una invitación formal, pero he visto en los medios de comunicación que me tienen las puertas abiertas, será algo que vamos a analizar en los próximos días y les avisaré de la decisión que tome”, recalcó.

Lamentó que el Consejo Nacional de PAN impuso a Raúl Paz sin tomar en cuenta su trayectoria, posicionamiento ni el trabajo con los ciudadanos. Criticó que no le hayan dado la candidatura, a pesar de estar muy arriba en las mediciones que realizó Massive Caller, que es la encuestadora oficial del partido.

Acusó a Paz Alonzo de advertirle, bajo amenazas, que era su última oportunidad de aceptar una diputación local plurinominal en vez de la Senaduría, porque de no hacerlo, le aplastaría a todos los aspirantes a diputaciones y alcaldías con los que tiene amistad, cosa que finalmente cumplió.

“Pero yo nunca iba a bajarme de la contienda ante un perfil como el de él y arrodillarme ante una injusticia como la que se concretó con el aval del candidato a gobernador, Mauricio Vila Dosal, quien días antes me había pedido declinar a favor de Raúl Paz”, dijo.

Agregó que ellos solitos se apuñalan por la espalda unos a otros y, con ello, pierden la oportunidad de alcanzar el Gobierno de Yucatán, porque hay muchos panistas decepcionados con lo que está sucediendo en su partido.

“Huacho” Díaz acusó a Vila Dosal, Paz Alonzo e incluso a Renán Barrera Concha, junto con Damián Zepeda Vidales –presidente nacional del PAN– de traición a la militancia y de poner en riesgo la elección de Yucatán por su soberbia. Por el contrario, hubo lugares como Buctzotz a los que le fue bien.

Afirmó que, en la Comisión Nacional Permanente, ni siquiera pusieron su nombre en la votación, es decir, la única propuesta a consideración fue la de Paz. Y a continuación proyectó en una pantalla la fotografía del día del proceso.

“El argumento de Zepeda fue que se privilegie lo que habían acordado los candidatos locales, acuerdos a los que ya no me convocaron, y que entre Mauricio Vila, Renán Barrera y Raúl Paz dividieron las principales candidaturas, a sabiendas que con ellos ponen en riesgo la posibilidad de ganar la gubernatura”, expresó.

Ante las preguntas de la prensa, el diputado dijo que luego de la sesión de la Comisión Permanente ha recibido llamadas de Vila y de Paz, pero que no les ha contestado ni les responderá, como ellos le hicieron semanas atrás antes de la designación.

Y narró cómo se fueron dando los hechos: “Como ya es del conocimiento de ustedes, el pasado martes 20 de febrero se concretó en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN la imposición grosera del presidente estatal, Raul Paz Alonzo, como candidato a la primera posición del Senado, a la cual un servidor se registró cumpliendo con la convocatoria correspondiente y siendo aprobado mi registro en tiempo y forma, imposición llevada a cabo sin tomar en cuenta ni trayectoria, ni posicionamiento, ni trabajo con la ciudadanía.

“Desde el año pasado expresé mis intenciones de competir por la gubernatura junto con Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha.

“En la antesala del actual proceso electoral, a inicios del año pasado, diversos actores políticos del PAN en Yucatán, en una mesa política, acordamos la realización de diversas encuestas, sondeos y estudios para conocer la opinión de los yucatecos respecto a quiénes debían ser postulados por el PAN a los distintos cargos de elección popular que se renovarán este 2018.

“Hace un año aproximadamente acordamos Mauricio Vila y yo apoyarnos mutuamente en el interior del Estado y en Mérida para que, aquel que logre el primer lugar en las encuestas, pueda ir por la gubernatura y el otro, en su caso, a la reelección y en mi caso a la senaduría.

“En la mesa política integrada en el 2017 se nos dijo que se harían mediciones vía encuestas para la designación de cada uno de los cargos a competir y, por ello, votamos a favor de la designación de candidatos en el Consejo Estatal, precisamente para permitir al partido tener a los mejores candidatos en las calles.

“La intención era muy clara: postular a los mejores perfiles, a los más competitivos, a quienes significaran opciones reales de triunfo, por eso acepté someterme a mediciones y encuestas para que los ciudadanos nos calificaran y que fuera el orden de prelación y no métodos arbitrarios lo que definieran a los candidatos locales y federales.

“Cuando se llevó a cabo el anuncio de la candidatura a gobernador de Mauricio Vila en la Ciudad de México me convenció de declinar por él, precisamente con encuestas hechas en septiembre y noviembre del 2017 en las que aparecía en primer lugar y un servidor en ambas en segundo lugar.

“Una vez destapado e inscrito se desentendió de los compromisos y dejaron de convocarme a reuniones de la mesa política, evidentemente habían pactado sólo ellos tres.

“En esas condiciones se abrió el proceso para la designación de candidatos al Senado de la República y se empezó a hacer correr el rumor que yo iría a una diputación pluri local.

“Al publicarse la convocatoria, anuncié mi decisión de participar por el Senado de la República y la fecha en que me inscribiría.

“Un día antes de inscribirme, Raúl Paz me citó en un café para advertirme que era la última vez que me ofrecía la pluri local para que yo no me inscribiera al Senado y le expresé mi negativa rotunda no porque yo demeritara el cargo de diputado local, pues ya lo he ocupado y es muy importante y mucho se puede hacer por Yucatán desde el Congreso local, pero le dije que no acepto porque ello implicaba declinar por él semanas antes de la votación en la permanente y le pedí que me diera los argumentos por los que yo hubiera anunciado a la opinión pública de Yucatán que decliné por él, ¿acaso que un día desperté y me dí cuenta que está arriba en las encuestas o que tiene más trayectoria que un servidor, o tienen más trabajo de cercanía con los municipios? Y el silencio fue su respuesta, no dio respuesta porque no tenía un solo argumento válido y objetivo para poder defender que él es mejor candidato; por eso decidí llegar al final y no declinar, porque me hubiera dado vergüenza ante mis hijos claudicar y bajarme de la contienda ante un perfil como el de él y arrodillarme ante una injusticia como la que se concretó con el aval del candidato a gobernador, quien días antes también me había pedido declinar en favor de Paz.

“Raúl Paz entonces me amenazó que si al día siguiente yo me atrevía a inscribirme contra él a la senaduría no sólo me iba a dejar fuera en la permanente nacional, sino que iba a aplastar a todos los aspirantes que tengan amistad con Huacho. Por esa razón recordarán ustedes que acudí a inscribirme sólo con mi familia, sin invitar a nadie, precisamente porque no quise poner en situación de vulnerabilidad a mis amigos ante posibles represalias. Cumplió su amenaza, días después 12 aspirantes cercanos a un servidor los dejó fuera a todos a pesar de que varios de ellos ya habían trabajado sus distritos y eran quienes más votos podrían aportar a las campañas, decisiones con el hígado, apostando a perder con una prepotencia esquizofrénica y con la pasividad total del candidato a gobernador, a quien le solicitamos valorar los perfiles de esos liderazgos que podrían aportarle más votos.

“Ninguno pasó, aplastamiento total y abuso del control en la permanente local para aniquilar al estilo nazi a todos los que fueran cercanos a mí y dejar fuera de esta campaña a liderazgos valiosísimos a quienes les expreso mi solidaridad y mi agradecimiento por apoyarme sin miedo a las amenazas estúpidas de quienes, al no tener argumentos, recurren a la persecución y cobardes advertencias no sólo a candidatos varones, sino contra mujeres panistas que denunciaron violencia política.

Por eso recalco que no pienso apoyar la campaña de Mauricio Vila para la gubernatura”.

Le preguntaron qué opina del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y comentó que está creciendo, que antier tuvo buena respuesta de empresarios locales, por lo que él y sus candidatos pueden dar la sorpresa.