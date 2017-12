PROGRESO.– El periodista yucateco Martiniano Alcocer Alvarez, conductor y editorialista de Grupo Sipse Televisión, fue agredido este día por Jorge Esma Bazán, Director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.

La agresión, según reveló el propio comunicador, ocurrieron en las instalaciones del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (GMMMM), en donde trabajadores de esa dependencia estatal realizaban protestas precisamente en contra de Esma Bazán, a quien acusaban de maltratarlos y conducirse de forma prepotente.

El periodista, quien fue testigo de lo sucedido, prefirió retirarse del lugar, por lo que según dijo, fue seguido por esma Bazán quien lo agredió verbalmente y a punto estuvo de hacer lo propio físicamente, gracias a la intervención de un guardia de seguridad.

Martiniano Alcocer, quien también laboró en el Diario de Yucatán por muchos años, compartió lo ocurrido en un grupo de colegas a través de WhatsApp, integrado principalmente por ex reporteros de ese medio.

En su mensaje, el periodista escribió lo siguiente: “Ahorita hay un mitin en la Mayamax donde Esma está maltratando al personal. Yo me salí porque no me gustó lo que hacía y salió tras de mí y a punto estuvo de agredirme. Sólo porque un guardia se interpuso no lo hizo. La verdad, es una situación humillante para el personal.

“No hay problema, de mi parte. El que se salió de sus casillas fue él. Yo estoy tranquilo, pero creo que se frustró porque no le permití que me asustara”, dijo el periodista quien calificó el comportamiento de Esma Bazán como “ofensivo y brutal”. (ProgresoHoy.com)

ACTUALIZACIÓN:

Después de publicada esta información, el comunicador agredido verbalmente por Esma Bazán precisó que él se encontraba en el sitio debido a que es asesor editorial de la Revista de los Museos y se encarga de la revisión de estilo del Atlas Histórico y Cultural, de modo que estaba presente en la reunión de trabajadores convocada previamente por el propio funcionario estatal. De hecho, la reunión fue convocada para llamar la atención a los empleados, pero Esma Bazán se salió de sus casillas con un lenguaje subido de tono, a lo que los trabajadores solamente asentían con la cabeza ante la “regañiza”. Ante la situación, el periodista Martiniano Alcocer decidió salirse de la reunión, por lo que Esma Bazán le tapó el paso varias veces.

“Me salí de la Junta y fue detrás de mi pegando de gritos y tapándome el paso para que no saliera. Fue cuando le dije que a mi no me va a gritar ni tengo por qué soportar su prepotencia. Quiso levantarme el puño, pero un guardia se interpuso y lo jaló”, dijo el periodista.