PROGRESO.– El joven Benjamín Araujo Hernández, de 26 años, con su camioneta Ford F-150 se le atravesó a una vagoneta Dodge, cuya conductora, Rocío Ek Villa, no pudo evitar el encontronazo, por lo que resultó policontundida y con crisis nerviosa.

El responsable del percance reconoció su error.

El hecho de tránsito ocurrió a las 13 horas, a la altura de la calle 72, cuando Benjamín Araujo transitaba de Poniente a Oriente, bajando el puente del libramiento a Chicxulub Puerto, a bordo de su camioneta Ford F-150 de color gris, placas YP-31080.

El caso es que decidió pasarse al otro carril, sin percatarse que venía la vagoneta en la misma dirección.

Lo que no lo ayudó fue que su espejo retrovisor del lado del conductor estaba rajado y no le sirvió para este caso.

Por ello, prácticamente le cerró el paso a la vagoneta Dodge Journey de color rojo, matrícula ZAT-45-34, la que también venía bajando del puente.

Su conductora, Rocío Ek Villa, de 27 años, quien dijo ser estudiante, no pudo evitar el impacto en su costado derecho, por lo que salió policontundida y sufrió crisis nerviosa.

La joven fue atendida por paramédicos de la Policía Municipal, quienes llegaron a bordo de la patrulla 2001, pero no ameritó ser hospitalizada.

Lo peligroso del caso fue que la vagoneta siguió su camino en dirección al Norte, atravesando varios carriles de esta importante avenida, con riesgo a ser chocada, lo cual afortunadamente no ocurrió.

Tomaron conocimiento los agentes de la unidad 1493, al mando del perito de tránsito Faustino Ku Oxté.

