Julián Zacarías atiende a 70 personas en la primera jornada del Jueves Ciudadano

AUDITORÍA REALIZADA AL AYUNTAMIENTO DE CORTÉS ARROJA NUMEROSAS ANOMALÍAS CONTABLES, MANEJO DISCRECIONAL DEL DINERO, PAGOS DE OBRAS INCONCLUSAS, MILLONARIOS PAGOS EN HORAS EXTRA Y EMPLEADOS “FANTASMA”, ASÍ COMO EL MILLONARIO CONTRATO DE LAS LUMINARIAS, ENTRE OTROS

PROGRESO.– A partir de la próxima semana, el Ayuntamiento de Progreso citará a comparecer a varios ex funcionarios de la pasada administración municipal “pri-turquesa”, con el fin de que aclaren, expliquen y presenten documentos faltantes para intentar esclarecer las numerosas anomalías detectadas durante la auditoría realizada a la Comuna 2015-2018, como parte del proceso de entrega-recepción.

El alcalde Julián Zacarías Curi lo anticipó ayer y señaló que irá “hasta las últimas consecuencias”.

Los ex funcionarios serán citados dentro del período que marca la Ley para este tipo de aclaraciones, aunque en el caso de la administración de José Cortés Góngora, las anomalías son numerosas y es difícil que las logren solventar en el tiempo establecido.

Se espera que las aclaraciones concluyan a principios de diciembre y en caso que no puedan hacer las comprobaciones requeridas por Ley, el actual Cabildo procederá a dar vista e interponer las denuncias respectivas por el daño patrimonial ante cuatro instancias: la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), el Ministerio Público y las Fiscalías Anticorrupción Estatal y Federal, debido a que también hay recursos de procedencia federal en juego.

Como informamos ayer, dicha auditoría municipal fue efectuada por el despacho externo Fistax Consulturía Empresarial, del contador Mario Castro Cruz.

EL CONTRATO DE LAS LUMINARIAS Y MÁS ANOMALÍAS…

La auditoría arrojó muchas anomalías contables, así como faltantes de dinero, desaparición de actas de Cabildo, deudas con proveedores, pagos realizados a constructores por obras inconclusas, gastos sin comprobar en varias cuentas, desvíos en la Policía Municipal y otras dependencias, así como la extraña venta de una calle a un particular y la firma de un contrato amañado para el cambio de luminarias que pese a dañar flagrantemente las finanzas municipales para los próximos 10 años, fue aprobado por unanimidad por los regidores del Cabildo 2015-2018.

Este contrato con la empresa “Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial GG”, empresa que recibió millonario contrato a pesar de que se conformó oficialmente un mes antes de cerrar trato con la Comuna con un capital de apenas $50 mil pesos.

Los regidores aprobaron por unanimidad este endeudamiento, por lo que esa empresa ahora exige al Ayuntamiento el pago de $678,985.50 pesos mensuales por 10 años. Esto suma, con todo y ajustes e incrementos, $98 Millones de Pesos. Este dinero se pagó por el cambio de 5,274 luminarias de led, que como se sabe, muchas ya no funcionan. José Cortés pagó cuatro de estas facturas poco antes de dejar el poder.

En el caso de los faltantes de dinero, los cuales aparecen a nombre de diferentes ex funcionarios, éstos deberán comprobarlos o de lo contrario, devolver el dinero, o bien, ser denunciados. Tan solo por citar un ejemplo, la cifra de dinero faltante en solo una de las cuentas municipales asciende a $6,146,514.80 MDP, de los cuales $458,614 aparecen a nombre del ex regidor de Policía Arturo Núñez Castro. Así aparecen otras cantidades a nombre de otros funcionarios, como el ex jurídico Jesús Salas Villanueva, el propio José Cortés y hasta la ex presidenta del DIF, María Mercedes Arjona Euán, quienes deberán explicar dónde está ese dinero.

MILLONARIOS PAGOS EN HORAS EXTRA…

También se contemplan anomalías como el excesivo pago de horas extras. Tan solo entre enero y diciembre de 2017, pagaron $11,558.168.08 Millones de Pesos por ese rubro, mientras que entre enero y agosto de 2018, se erogaron $9,305,172.76 millones de pesos por el mismo concepto. Las horas extras no se justifican en esa medida considerando que el Ayuntamiento no realizó obras públicas con personal propio (pues licitó las obras) y tampoco hizo un trabajo eficiente, pues la ciudad estuvo sucia y llena de basura durante tres años, de modo que no hay justificación para ese pago millonario en horas extra, sobre todo en el área de Obras y Servicios Públicos.

También se observaron anomalías como la desaparición de las luminarias antiguas que fueron retiradas y sustituidas por las lámpáras de led, la desaparición de patrullas en la Policía Municipal, la desaparición de adornos navideños y hasta la desaparición del dinero que serviría para el pago de aguinaldos para los trabajadores municipales de este fin de año, pues el anterior Ayuntamiento debió separar la parte proporcional para efectuar ese pago y no lo hizo.

Entre otras anomalías, también graves, están el manejo discrecional de dinero federal recibido de dependencias como la Conagua y Banobras, cuyos manejos no han sido explicados a detalle, pero sí gastados sin mayor explicación ni respaldo documental que detalle en qué se usaron esos dineros.

Otra anomalía que deberán explicar es la entrega de 13 terrenos de fundo legal de Flamboyanes a familiares y allegados de ex regidores y ex funcionarios turquesa y del actual Ayuntamiento, quienes a pesar de no ser personas de escasos recursos, recibieron en donación los citados lotes en la vecina comisaría, como ya anticipamos.

PRIMEROS INFORMES DE LA AUDITORÍA…

Por lo anterior, el Ayuntamiento 2018-2021 citará a comparecer -la semana próxima- al ex alcalde José Cortés Góngora, así como al ex Síndico Enrique Ordaz y la ex Secretaria de la Comuna María del Carmen Villanueva Ávila. También al ex tesorero Francisco Catzín Ordaz, al ex jefe de compras Pedro Gutiérrez Sánchez, así como a la ex Contralora Municipal, Alondra Ramírez Medina, al ex Jurídico, Jesús Salas Villanueva, a la ex Jefa de Recursos Humanos Anahí Larriva Morales y al ex titular del Catastro, Alfredo Villalobos Vázquez.

También será citado a comparecer por las numerosas anomalías detectadas donde aparece su firma, al ex Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Martínez Estrada, quien de acuerdo con la auditoría realizada por Fistax, es uno de los más involucrados en el asunto del perjudicial contrato de las luminarias, en la desaparición de las lámparas que fueron retiradas, así como en la “venta” de la calle a un particular, los pagos millonarios de horas extra en su dirección y el pago a constructores por obras que no terminaron en Chicxulub Puerto y Chelem, sólo por citar algunas.

Durante los próximos días trataremos abordar con un poco más de detalle los primeros resultados de las anomalías detectadas en la auditoría municipal, la cual por cierto fue presentada ante el Cabildo 2018-2021 el pasado lunes. (CONTINUARÁ MAÑANA / ProgresoHoy.com)

***IMPORTANTE: Toda la información de esta nota, está sustentada, con pruebas y documentos oficiales, con los primeros resultados de la auditoría realizada por la empresa Fistax como parfte del proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Progreso 2015-2018.