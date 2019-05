Lanzan convocatoria para el IX Torneo Internacional Abierto de Ajedrez «Copa Progreso 2019»

PARTICIPARÁ CON LA SELECCIÓN EN EL PRIMER TORNEO NORTEAMERICANO Y DEL CARIBE EN REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESO.– El joven progreseño Joseph Jesús Gómez Ruz, de 21 años de edad, fue convocado este mes para integrarse a la Selección Mexicana de Balonmano en la categoría Sub 24, la cual participará en el Primer Torneo Norteamericano y del Caribe para Naciones Emergentes en Santo Domingo, República Dominicana del 8 al 14 de Abril.En la competencia participa el país anfitrión, así como Canadá, Puerto Rico, Dominica, Haití, San Cristóbal y Nieves, Cuba, Estados Unidos y Barbados.Según informan sus familiares, el joven deportista quien es extremo izquierdo, participará con el TRI de Balonmano que quedó ubicado en el Grupo B, junto con Canadá, Puerto Rico y Dominica.El deportista se inició en el balonmano desde pequeño y se ha dedicado de lleno a esa disciplina, al grado de que se encuentra becado por el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), donde estudia actualmente.La selecciión mexicana es dirigida por el entrenador Ángel Rojas Rodríguez, quien también dirige la selección mayor. El atleta ya está en la concentración del equipo en la ciudad de México.

LOS GRUPOS QUEDARON INTEGRADOS ASÍ:

Grupo A:

Canada (CAN),

Puerto Rico (PUR),

Dominica (DMA)

Grupo B:

México (MEX),

Martinics (MTQ),

Trinidad y Tobago (TTO)

Grupo C:

República Dominicana (DOM),

Haiti (HAI),

Sait Kits and Nevis (SKN)

Grupo D:

Estados Unidos (USA),

Cuba (CUB),

Barbados (BAR)



LOS PARTIDOS SERÁN LOS SIGUIENTES:

Partidos

8 de abril

14:00 DMA vs CAN

16:00 TTO vs MEX

18:00 BAR vs USA

20:00 SKN vs DOM

9 de abril

14:00 PUR vs DMA

16:00 MTQ vs TTO

18:00 HAI vs SKN

20:00 CUB vs BAR

10 de abril

14:00 MEX vs MTQ

16:00 CAN vs PUR

18:00 USA vs CUB

20:00 DOM vs HAI

11 de abril

10:00 (9°-12°): 3A vs 3C

12:00 (9°-12°): 3B vs 3D

14:00 QF1: 1A vs 2C

16:00 QF2: 1B vs 2D

18:00 QF3: 1C vs 2A

20:00 QF4: 1D vs 2B

13 de abril

10:00 (9°-12°): 3D vs 3A

12:00 (9°-12°): 3C vs 3B

14:00 (5°-8°): Perdedor QF1 vs Perdedor QF2

16:00 (5°-8°): Perdedor QF3 vs Perdedor QF4

18:00 SF1: Ganador QF1 vs Ganador QF2

20:00 SF2: Ganador QF3 vs Ganador QF4

14 de abril

10:00 (9°-12°): 3A vs 3B

12:00 (9°-12°): 3C vs 3D

14:00 Puestos 7-8:

16:00 Puestos 5-6

18:00 Medalla de Bronce

20:00 Medalla de oro