Trabajar por el desarrollo de los yucatecos en un estado incluyente fue el común denominador durante la sesión ordinaria de este jueves, donde legisladores de las seis fuerzas políticas analizaron temas como la educación, salud, ciencia, políticas sociales y el campo.

A un día de las comparecencias de funcionarios estatales ante el Legislativo con motivo de la Glosa del IV Informe de Gobierno, integrantes de todas las fracciones y representaciones parlamentarias de la LXI Legislatura expusieron sus posturas sobre cada rubro.

En materia de Desarrollo Rural, Enrique Febles Bauzá (PVEM) manifestó que los resultados presentados por la Secretaría de Desarrollo Rural son la proyección de que se debe mantener, seguir apostando y creyendo en el campesino yucateco.

Jazmín Villanueva Moo (Morena) hizo un llamado para que se reglamente y se brinde certeza jurídica para que los ciudadanos obtengan los recursos que les corresponden para el real aprovechamientos de los mismos.

En su turno, Manuel Argáez Cepeda (PAN) abordó el pago de los apoyos a los productores en 2016 que refleja una buena respuesta del gobierno y solicitó que se realice a tiempo la entrega de los mismos en este año.

Elizabeth Gamboa Solís (PRI) destacó los logros obtenidos en esta área que es un gran esfuerzo de mujeres y hombres para que Yucatán sea el primer lugar en miel y pulpo.

En cuanto al tema de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche (PAN) resaltó que datos del Coneval informan que se ha mejorado en componentes como salud y vivienda, aunque no existen cifras exactas, a lo que Antonio Homá Serrano (PRI) manifestó que los programas sociales son universales y blindados, aunque no se hayan medido por el organismo nacional, no quiere decir que no se puedan medir, “por eso les invito a seguir trabajando juntos para disminuir la desigualdad”.

En la plenaria de este día también se discutió el tema de Desarrollo Humano, donde el diputado Enrique Febles Bauzá destacó la disminución del rezago educativo “aunque necesitamos redoblar esfuerzos para que Yucatán siga dando buenas calificaciones en educación”.

Asimismo, Marbellino Burgos Narváez (Nueva Alianza) indicó que el desarrollo humano competitivo e incluyente son temas de interés para todos los yucatecos y el gobierno no debe disminuir el trabajo realizado porque “los avances plasmados han sido importantes para el desarrollo, pero los retos siguen ahí, todos estamos con la mira de un Yucatán incluyente”.

De la misma manera, David Barrera Zavala (PRD) destacó que la educación en el estado está avanzando, pero puede generar excesos de confianza, como el caso de la salud, donde el esfuerzo debe ser mayor, “los resultados son alentadores pero es evidente que hay mucho por hacer”.

Manuel Díaz Suárez (PAN), mencionó que su fracción no desconoce el trabajo y el avance del ejecutivo, pero en un acto de autocrítica “se debe reconocer que falta por hacer y no debemos ser triunfalistas”; su compañero de bancada Rafael Montalvo Mata (PAN) abonó por que se sumen nuevas voces que aboguen por la salud de los yucatecos porque al igual que la educación, son herramientas fundamentales para el desarrollo de la entidad.

Igualmente, Rosario Díaz Góngora (PRI) declaró que la infraestructura y equipamiento en materia de salud es básico en un estado por lo que resaltó el fortalecimiento de la red hospitalaria de segundo y tercer nivel.

Por último, Marco Vela Reyes (PRI) invitó a sus compañeros diputados a seguir legislando en la construcción de Yucatán, “un llamado para que abonemos con nuestras acciones como tierra del conocimiento, pero sobre todo del bienestar incluyente, porque esa será la base del nuevo milenio”.

En asuntos generales, Beatriz Zavala hizo un llamado para tener la fortaleza y dignidad suficiente para hacer frente al agravio por parte del titular del ejecutivo de Estados Unidos porque “los yucatecos podemos ser parte de este clamor nacional de que se nos respete” y que las instituciones que tengan a su cargo el tema estén a la altura de las ofensas.

Además, se dieron a conocer oficios de las legislaturas de Nayarit y San Luis Potosí. La siguiente sesión ordinaria fue programada para el próximo martes a las 11 horas.