Llegan a Progreso las boletas para la jornada electoral del 1 de julio

PROGRESO.– Los cuatro candidatos a la alcaldía de Progreso, de Morena, PRD, PRI-Panal-Pvem y PAN-MC se manifestaron en contra de los planes que tiene el actual Ayuntamiento para vender los terrenos del campo deportivo 20 de Noviembre a una cadena de súpermercados.

Como informamos, el propio Ayuntamiento informó de sus planes a través de una encuesta que publicó en sus redes sociales en las que consulta a los ciudadanos sobre la posibilidad de vender el campo deportivo para la instalación de un súper.

El Ayuntamiento, cuyo actual alcalde ganó como candidato del Panal, pero está identificado con el PRI, pues el actual edil llegó al poder con ayuda de varios grupos de priistas, incluso con el apoyo de los tricolores que hoy piden el voto para “recuperar Progreso”, no señala a qué empresa piensa vender, ni tampoco en cuánto lo vendería.

Hay versiones de que la Comuna le habría puesto precio de $200 Millones de Pesos al terreno del campo y que cada regidor del Ayuntamiento recibiría un jugoso “bono” por aprobar la venta en el Cabildo, al igual que ha sucedido con otros proyectos que han aprobado como el fracasado proyecto de las luminarias, el proyecto de concesión de la basura, la aprobación de la Zona Económica Especial y el permiso para la construcción del fraccionamiento Puerto Lindo de Chelem al empresario yucateco Rodolfo Rosas Moya.

CANDIDATOS EN CONTRA…



Sobre la propuesta difundida hoy por el Ayuntamiento, la primera en manifestarse en contra fue la candidata del PRD, Magaly Alferez Amaya, quien señaló que no es posible que la Comuna pretenda vender ese espacio deportivo, pues lo que realmente se debe hacer es crear más campos y no vender los pocos que hay.

La candidata señaló “No permitamos progreseños que se venda este importante recinto del deporte. hagamos valer nuestro derecho. No permitamos más saqueos en nuestro puerto”.

El campo deportivo 20 de noviembre es un recinto deportivo representativo de nuestro puerto y debe permanecer como tal.

Los progreseños no debemos permitir más despojos de la actual administración y debemos oponernos y hacer valer nuestros derechos ciudadanos.

Considero que es necesario realizar una protesta masiva ante tal arbitrariedad.

Yo por mi parte haré una investigación sobre si el alcalde tiene la facultad de vender que espero que no.

-Y si está incurriendo en algún delito, es necesario hacer las denuncias pertinentes.

Debemos unirnos los progreseños independientemente de partidos políticos, religión o estatus social para impedir este deapojo- señaló.

Siempre he estado en apoyo de las injusticias y causas difíciles y espero poder apoyar en este caso pero necesitamos que el puerto de Progreso reaccione y apoye porque es para beneficio de todos.

Es necesario dejar un precedente para los próximos alcaldes de que no pueden subir al poder a robar y despojar a la ciudadanía como la actual administración.



Por su parte, el candidato de Morena, Raúl Alvarado Naal, externó también su desacuerdo con la propuesta municipal, puse señaló que lo que se necesita es rehabilitar los espacios deportivos existentes.

Así lo he manifestado en mis propuestas de campaña, como claramente se indica en el ramo del deporte, donde señala que su propuesta es “Rehabilitar todos los parques y campos deportivos de Progreso y sus comisarías, dotarlas de sanitarios y techarlas en caso necesario, brindarles ilumiunación y crear comités vecinales para vigilar su buen cuidado”.



La candidata del PRI a la alcaldía, Carmen Ordaz, también manifestó su desacuerdo:

“En los últimos días, grupos de deportistas me expresaron su preocupación ante los rumores de una posible reubicación del campo de fútbol “20 de Noviembre”. Quiero señalar que no estoy de acuerdo, no solo es un espacio para el deporte, sino es también un lugar histórico para nuestro puerto, un lugar emblemático donde se han jugado encuentros y han brillado talentos locales.

Quiero que sepan que en mi gobierno contarán con todo mi apoyo y respaldo, las decisiones la tomaremos juntos y en beneficio del deporte de #NuestroProgreso.”. Los comentarios de la candidata llaman la atención considerando que ha manifestado que José Cortés es su aliado en estas elecciones, pues ha sostenido reuniones con el edil para ese fin, lo mismo que su hermano Enrique Ordaz, síndico del actual Ayuntamiento que apoya la venta.

Otro candidato que se manifestó al respecto fue el del PAN, Julián Zacarías Curi, quien señaló que no está de acuerdo con ese tipo de decisiones y propuso que lejos de reducir los espacios, se deben aumentar los parques y espacios para la práctica del deporte.

El candidato emitió el siguiente comunicado al respecto:

“El actual Ayuntamiento de Progreso realiza una encuesta en su pagina oficial de Facebook en la cual pone a consideración de los usuarios de esa red social la posibilidad de trasladar el campo de fútbol “20 de Noviembre” a otro sitio para construir en sus terrenos una plaza comercial.

Considero que este tipo de decisiones se deben de tomar con esquemas legales de participación ciudadana regulados por el Congreso Estatal y el IEPAC, que permitan la participación libre y secreta de toda la sociedad, no sólo de una parte de ella que tiene acceso a internet y a las redes sociales. Sabemos que el campo “20 de Noviembre” no solo es un icono de deporte sino también uno de los pocos espacios deportivos con los que contamos en el municipio. En lo personal, sugiero una mejor consulta. Y siempre estaré a favor de contar con más áreas y espacios de esparcimiento para las familias y para la práctica del deporte. Igual pienso que Progreso merece avanzar en su desarrollo, pero de manera ordenada y democrática.

Por situaciones como esta que se presentan y que parecen un atraco a los bienes y finanzas del Ayuntamiento, reitero que mi primera acción como alcalde progreseño será revisar todos los acuerdos y convenios actuales y realizar una auditoria al actual ayuntamiento y no me temblará la mano para aplicar todo el peso de la ley a quienes lo merezcan”.

#AlegrateYaSeVan #ProgresoMereceMas (ProgresoHoy.com)