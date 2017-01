PROGRESO.– A partir del 9 de enero de 2017 se inicia el proceso de reemplacamiento en todo el estado de Yucatán.

Los requisitos para poder realizar el trámite son los siguientes:

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA LEGIBLE TAMAÑO CARTA.

– El número máximo de canje de placas por persona es de 3 a nombre de distintos propietarios y de 5 a nombre del mismo propietario.

– A partir de 6 vehículos se considerarán como flotilla, y se realizará previa cita en el Centro de Servicios de Yucatán.

– Los trámites de cambio de propietario, alta de vehículo y nuevo, alta de vehículo (Introducción al Estado y Extranjeros), baja de vehículo, reposición de placa o de tarjeta de circulación, exclusivamente podrán realizarse en el Centro de Servicios Yucatán de Lunes Viernes de 08:00 a 18:00 hrs. y Sábados 08:00 16:30 hrs., Calle 20A No. 284 por 3A y 49 Diagonal Col. Xcumpich. (Alta y Registro de vehículos usados y extranjeros no se reciben los sábados).

– Los vehículos de servicio público únicamente podrán realizar su canje en el módulo ubicado en la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado de Yucatán. Tel. 919-03-68.

– Solicite información referente a la documentación requerida al Centro de Servicios Yucatán, tel. 9303200 extensión 40502,40503, 40504 de Lunes a Viernes de 08:00 hrs. a 19:30 hrs. y Sábados de 08:00 hrs. a 17:30 hrs.

– Pida informes sobre el estado que guarda su vehículo, solicite su presupuesto sobre adeudo de tenencia, derecho vehicular y/o infracciones en: INTERNET: www.yucatan.gob.mx, los 365 días del año, las 24 horas del día.

PROCEDIMIENTO…….

1.- Acuda a cualquiera de los módulos establecidos para el reemplacamiento.

2.- Presente al personal de la Secretaría de Seguridad Pública documentación completa para que se cotejen los números de placas en el sistema y que éstas correspondan a la persona que se identifica como propietario.

3.- Pague los montos correspondientes y reciba el comprobante.

4.- Presente el comprobante de pago y tarjeta de circulación en el área de “Entrega de Placas”.

5.- Reciba placas nuevas.

Requisitos

– Identificación oficial

Cualquiera de los siguientes:

– Credencial del I.F.E.

– Licencia de conducir vigente del Estado de Yucatán

– Pasaporte vigente

– Cédula Profesional

– Cartilla S.M.N. con máximo 5 años de haberse expedido

– Certificado de Antecedentes Penales (Reciente)

– Para extranjeros, documento que acredite su legal estancia en el país (FM2, FM3, o carta de naturalización).

– Persona moral: Inscripción en el R.F.C., en caso de cambio de razón social, entregar copia del acta constitutiva de la fusión o de la nueva denominación protocolizada ante fedatario público.

NOTA:

* Si la identificación oficial presentada por el interesado tiene registrado un domicilio de otra entidad federativa, deberá presentar su comprobante de domicilio a su nombre y con dirección del estado de Yucatán.

* El comprobante de domicilio no deberá ser impreso de internet.

– Comprobante de domicilio (90 días máximo de expedición)

Cualquiera de los siguientes:

– Recibo de agua

– Recibo de luz

– Recibo de teléfono

– Recibo de predial

– Estado de cuenta

– En caso de arrendamientos, presentar copia del contrato ante Fedatario Público, anexando el comprobante de domicilio marcado en el contrato a nombre del arrendador.

– Si radica en el interior del Estado, el domicilio puede ser avalado con constancia original expedida por la Presidencia Municipal de su localidad, anexando original y copia del comprobante de domicilio. (Solo aplica para identificaciones oficiales que ya cuentan con dirección en el Estado de Yucatán).

– Las empresas que no cuentan con domicilio fiscal en el Estado, presentar carta membretada firmada por el representante legal de la empresa que se hace responsable del domicilio en el estado, anexando copia de su IFE y del acta constitutiva de la empresa que se hace responsable. En caso de ser un empleado de la empresa el responsable de domicilio, la empresa deberá emitir un oficio con la dirección y nombre del empleado. En ambos casos anexar el comprobante de domicilio, que deberá estar a nombre del responsable del mismo.

– Póliza de Seguro Vigente, que ampare al menos la Responsabilidad Civil por daños a terceros.

– Comprobante del último pago de tenencia o derecho vehicular.

– Cuando el trámite lo realice un tercero, éste deberá acreditarse con: Carta Poder e identificación oficial original. Las empresas o instituciones expedirán el poder en hoja membretada, acompañada de la identificación de la persona que otorga el poder y del acta constitutiva o de asamblea donde se acredite al poderdante.

– Si cambió de razón social deberá presentar copia legible del acta constitutiva de la fusión o de la nueva denominación protocolizada ante Notario Público.

– Entregar juego de placas emisión 2009 o denunciar ante el Ministerio Público del robo o extravío de una o ambas placas.

– Cubrir el pago de Tenencia e infracciones de tránsito del vehículo, estos pagos se podrán efectuar al momento de realizar el Reemplacamiento.

Costo

P L A C A S: PLACA MÁS TARJETA DE CIRCULACIÓN

I.-PLACAS DE AUTOS

Y CAMIONETAS $841.00 + $252.00

II. PLACAS DE SERVICIO

PUBLICO $1,261.00 + $233.00

III.- PLACAS

ARRENDADORAS $876.00 + $252.00

IV.- PLACAS DE

DEMOSTRACION $2,524.00 + $508.00

V.- PLACAS

PROVISIONALES $520.00

VI.- PLACAS DE

MOTOCICLETAS DE $338.00 + $84.00

350 CC DE CILINDRADA o MAS

VII.-PLACAS DE

REMOLQUE $296.00 + $278.00

VIII.-PERMISOS

PROVISIONALES POR DIA $12.00

IX.-REFRENDOS DE TARJETA DE CIRCULACION Y CALCAMONIA PARA AUTOMOVILES, CAMIONES Y CAMIONETAS $294.00

X.-REFRENDOS DE TARJETA DE CIRCULACION PARA MOTOCICLETAS $84.00

Por Control Vehicular, se causarán derechos por los siguientes:

I.-Verificación de factura: $222.00

II.-Verificación de baja vehicular de otra entidad federativa: $222.00

III.-Copia de la factura del vehículo que obre en el archivo: $296.00

IV.-Verificación física de vehículo fuera del módulo central: $222.00

Módulos de servicio

Casa de la Cultura

C. 21 S/N x 24 A y 26 Col. Centro, Ticul, Yucatán

Municipio: Ticul

(997)972-1809

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs., Sábado de 08:00 a 13:00 hrs.

Casa de la Cultura

Centro de Convenciones Siglo XXI.

C. 60 Norte, Interior del Centro de Convenciones S. XXI, Salón Chichen Itzá, Mérida, Yucatán.

Municipio: Mérida

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs., Sábado de 08:00 a 13:00 hrs.

Centro de Servicios de Yucatán.

C. 20 #284 x 3C y 49 diagonal, Xcumpich, Mérida, Yucatán, C.P. 97119

Municipio: Mérida

930-32-00 extensión 40502, 40503, 40504.

Lunes a Viernes de 08:00 a 19:30 horas y Sábados de 08:00 a 17:30 horas.

Dirección de Transporte

Periférico por salida a carretera a Umán a un costado de la Academia de Policía

Municipio: Mérida

919-03-67 y 919-03-68

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.; Sábado de 08:00 a 13:00 hrs.

Ex penintenciaría Juárez.

Calle 90 x 59 y 61A Col. Centro.

Municipio: Mérida

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.; Sábado de 08:00 a 13:00 hrs.

Módulo CISP Valladolid.

Tablaje catastral 11199, Av. Víctor Cervera Pacheco, Valladolid, Yucatán.

Municipio: Valladolid

Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 hrs. y Sábado de 08:00 a 13:00 hrs.

Oficina Recaudadora de la AAFY en Progreso

C. 37 S/N x 74, Progreso, Yucatán. (a un costado del campo deportivo 20 de Noviembre)

Municipio: Progreso

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs., Sábado de 08:00 a 13:00 hrs.

Oficina Recaudadora de la AAFY en Tizimín

C. 45 No. 492 x 62 y 64 Tizimín, Yucatán (frente al zoológico)

Municipio: Tizimín

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs., Sábado de 08:00 a 13:00 hrs.

Unidad Deportiva Kukulcán

C. 6 No. 315 x Av. Circuito Colonias, Col. Unidad Morelos, Mérida, Yucatán.

Municipio: Mérida

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs., Sábado de 8:00 a 13:00 hrs.