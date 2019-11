Masacre de la familia LeBarón horroriza a México

MUJERES Y NIÑOS DE LA FAMILIA LEBARON FUERON ASESINADOS Y QUEMADOS, ENTRE SONORA Y CHIHUAHUA



MÉXICO.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a Andrés Manuel López Obrador su ayuda en torno al caso del ataque a la familia LeBarón, ocurrido ayer en Chihuahua.

En respuesta, en su conferencia matutina, AMLO manifestó que sostendrá una llamada con su homólogo en la que agradecerá su respaldo, pero aclarará que actuará de manera soberana.

En el ataque, ocurrido en los límites de Sonora y Chihuahua, fallecieron tres mujeres y seis niños, mientras que otros menores resultaron heridos y una persona más se encuentra desaparecida.

“Si México necesita ayuda contra estos monstruos, EU está listo”, señaló Trump en redes sociales.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

Además, el presidente de Estados Unidos se mostró en espera de la llamada del “nuevo gran presidente” de México, López Obrador.

De acuerdo con Trump, una familia y amigos con nexos con Utah quedó atrapada entre dos carteles de narcotraficantes que peleaban a balazos entre sí, con el resultado de muchos estadounidenses muertos, incluidos niños, con algunos más desaparecidos.

Respuesta de AMLO a Trump

El gobierno mexicano desplegó desde anoche una operación con elementos de la Guardia Nacional, Ejército y policía estatal ante la denuncia de la agresión, asesinato y desaparición de miembros de la familia LeBaron.

En su conferencia matutina, López Obrador anunció que en la llamada telefónica que tendrá con su homólogo estadounidense dejará en claro que México se ocupará de las investigaciones para dar con los responsables de este hecho.

“Si está pidiendo (Trump) hablar conmigo, al terminar la conferencia hablaré con él. Es un asunto que nos corresponde atender de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía”, subrayó.

Ofrece cooperación para “iniciar una guerra”

Cabe señalar que en sus tuis Trump señaló que ante el gran poderío de los cárteles “a veces necesitas un ejército para derrotar a otro ejército”, por lo que ofreció una cooperación bilateral para “iniciar una guerra” contra los grupos criminales.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

Al respecto, AMLO comentó que agradece la ayuda de Estados Unidos y la que pudieran ofrecer otras naciones; no obstante, se actuará conforme a la constitución.

Aclaró que, contrario al presidente de Estados Unidos, no considera idóneo librar una guerra contra el narcotráfico.

Condolencias y solidaridad con la familia

En la conferencia López Obrador expresó sus condolencias y solidaridad a la familia LeBarón.

Se comprometió a que su gobierno hará lo que les corresponde para esclarecer el caso y que haya justicia.

Pide esperar a las investigaciones

Pidió esperar lo que resulte de las investigaciones correspondientes y no adelantar hipótesis ni hacer conjeturas, con el compromiso de dar a conocer todo lo que se tenga.

“Para que no se elaboren hipótesis a la carrera, con prisa y se vaya a cometer una imprudencia, vamos a que se haga la investigación, hoy mismo se informará”, subrayó.

Tras indicar que se indagará para saber si fue una agresión directa a la familia LeBarón, AMLO refirió que en las investigaciones participan las fiscalías de Sonora, la de Chihuahua y la General de la República (FGR).

Refrendó que la violencia no se puede enfrentar con violencia, por lo que mantendrá su política de seguridad, atendiendo las causas de la violencia.

El saldo oficial del ataque

“Quisiéramos que esto no sucediera, pero no pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego se resuelva el problema”.

A su vez, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, informó que el saldo de la agresión contra la familia de Julián LeBarón son nueve fallecidos: tres mujeres y seis menores; seis menores lesionados y una menor ilesa, además de una menor presuntamente desaparecida.