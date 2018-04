PROGRESO.– Ana Lila Pacheco Bojórquez denunció que fue despojada de la candidatura al senado por Morena en Yucatán, para darle su lugar a la ex panista Mariana cruyz Pool. La política y profesionista oriunda de Homún, denunció lo ocurrido en rueda de prensa en donde contó con el respaldo de la agrupación morenista Mujeres Todas, en la que tambiémn informó que ya interpuso un juicio para la defensa de sus derechos políticos-electorales ante la Sala Superior del Tribunal electoral.

Me presento ante ustedes para reafirmar mi decisión de actuar en defensa de mis derechos políticos y de militancia con MORENA

Soy militante activa de MORENA desde su fundación como partido político. Fui parte de la estructura para la creación de comités seccionales en diferentes municipios: Homún, Huhí, Cuzamá, Sanahcat, Tekit, entre otros. Posteriormente me incorporo para trabajar en la formación de la estructura política de más municipios, como es el caso de Chumayel, Teabo, Mayapán, Sotuta, Cantamayec, Mama y Maní, los cuales he recorrido casa por casa, tocando puertas para difundir los principios y compromisos del proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador

He llevado a muchos rincones del estado el periódico Regeneración, como lo hacen muchos militantes comprometidos con el proyecto.

Creo en lo que ahí se anuncia, en las acciones para combatir la corrupción, deshonestidad, la represión, el fraude, la injusticia que enferma y mata; creo en la construcción de una patria justa con los ideales de inspiración Juarista.

Soy una mujer de principios sólidos, creo en mí, en mi capacidad. Pero por sobretodo, creo en el derecho de todos los ciudadanos en participar en política y dejar atrás la figura manchada del político tradicional.

Por eso mismo decidí participar en busca de la candidatura a la primera fórmula del Senado de la República para las presentes elecciones.

Es así, que en septiembre de 2017 se emite la convocatoria para participar como coordinadora de Organización Federal del Estado de Yucatán, que dejaba en claro que era la figura política interna que en el futuro se convertiría en la candidata a la senaduría. En dicha convocatoria se mencionaba que los métodos para elegir coordinadores de organización y candidatos sería por consenso o encuesta.

En dicha encuesta quedamos tres participantes:

Judith Ortega Canto

Consuelo Velázquez

Una servidora, Ana Lilia Pacheco Bojórquez

Desde el momento que se sabe que quedo en la terna, me vuelvo víctima de hostigamiento por compañeros para declinar y no hiciera la encuesta. Claramente mi persona no era del agrado para varios dirigentes del partido.

El 2 de diciembre de 2017, Mauricio Hernández Nuñez, a nombre de la comisión nacional de elecciones de MORENA llega a Yucatán con los resultados de la encuesta. En presencia de los tres participantes hace mención de que la encuesta le favorece a una servidora, quedando así en el primer lugar y posteriormente ser nombrada coordinadora federal en el Estado.

El resultado, se advirtió por el propio Mauricio Hernández, era de carácter INAPELABLE.

En tal evento estuvieron como testigos de honor para el resultado: Eleoaní Contreras Soto, Secretario General del Comité Directivo Estatal, Mario Mex Albornoz, actual diputado federal, Enrique Fleites, Secretario de Finanzas, Rudi Ávila Ávila, presidente del consejo estatal y Katia Meave Ferniza, Enlace estatal.

El resultado no cayó en gracia, especialmente para Katia Meave quien a partir de ese momento me bloquea para no volver a tener contacto con nadie de la dirigencia estatal. Se me dio la espalda completamente a tal grado que jamás quiso hacer público el resultado. Sin embargo y con total ética y profesionalismo, empecé a realizar el trabajo encomendado, de manera conjunta con ROGERIO CASTRO, sin importar las barreras que existieron.

Durante la gira de Andrés Manuel López Obrador a fines de diciembre del año 2017 y principios de 2018, tuve el honor de ser presentada como coordinadora de organización Federal del Estado por el propio AMLO en los municipios de Kanasín y Tizimín.

Durante todo el tiempo he mantenido el paso trabajando territorialmente en la promoción del proyecto de Nación. Caminé junto con mis compañeros de lucha en la mayoría de los municipios del Estado, sin ayuda alguna, con nuestros propios medios sin pedir un peso a cambio.

Hace unas semanas recibí una llamada de la citada Katia Meave, enlace estatal de MORENA. Esto pese a no tener contacto con ella desde meses atrás. A partir de ese momento, Katia empieza a insistir y a presionar para que “me baje” porque vendrían personajes de otros partidos, pero no entrarían solos sino se pasarían a MORENA con “su gente” y que tenemos que ABRIRLES PASO.

En ese entonces no sabía de quien hablaba; ahora entiendo que desde inicios de año JOAQUÍN DÍAZ MENA “HUACHO” ya andaba cocinando dejar las filas del PAN para irse a MORENA

Entre las muchas insistencias de KATIA MEAVE para que dejara la candidatura al Senado, tengo grabado en la mente aquél domingo 18 de febrero en la Ciudad de México. Luego del evento donde se ratifica a Andrés Manuel López Obrador como candidato de MORENA a la Presidencia de la República, y en presencia de los compañeros Rogerio Castro, Jazmín Villanueva y Rudi Ávila, KATIA MEAVE insiste en lo mismo, en que debería ceder mi lugar a las personas que vienen del PAN. MI respuesta fue firme y le dije que NO. Que me mantendría en la defensa de mis derechos y la ideología de MORENA.

Tres días después, el 21 de febrero, luego de la reunión de la estructura de MORENA en el local del sindicato de telefonistas en la ciudad de Mérida que AMLO presidió, me reuní con KATIA MEAVE y con Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador. Escucharon mis razones, KATIA insistió en el tema de dejar el especio para “los que vienen” pero Andrés Manuel hijo fue muy respetuoso y me mencionó que era mi decisión y se respeta.

Los hostigamientos insistieron por parte de personas que venían siguiendo instrucciones de KATIA MEAVE. Era tanta la insistencia para ceder mi lugar que me ofrecieron lo que yo quisiera, pero mi respuesta siempre fue negativa.

Después de la incorporación de JOAQUÍN DIAZ MENA me entero que la persona que ocuparía mi lugar es a petición de él como otros múltiples cargos de elección que HUACHO ha CAMBIADO para darle preferencia a sus allegados, rompiendo por completo el ritmo de trabajo de MORENA. De esto existen muchas inconformidades en el interior del Estado. Inconformidades que pone en gran riesgo perder el trabajo hecho por MORENA en el Estado.

Hasta la fecha y ya con el cambio e inscripciones de candidatos me han dado la espalda. No tengo comunicación con ellos luego de la imposición de HUACHO.

En contadas ocasiones me han llegado “recados” por parte de KATIA ofreciendo “tratos” para que olvide lo de la candidatura,

Ya en el evento donde fue presentado JOAQUIN DIAZ MENA como candidato a gobernador, me reuní con Yeidckol Polevnsky, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y con KATIA MEAVE quienes me informaron que aunque no quiera tengo que ceder mi lugar a MARIANA CRUZ POOL. Al no aceptar, recibí un trato déspota y amenazante, ya que me dijo “si no cedes no hay más, es renunciar o nada, no me importan si se violan derechos porque tu no tienes nada”.

Ya luego, a través de redes sociales me enteré que MARIANA CRUZ quedó como candidata al senado y JAQUÍN DIAZ MENA la anunciaba ante la prensa.

KATIA MEAVE y JOAQUIN DIAZ MENA están íntimamente ligados. Ambos han planeado maquiavélicamente estos cambios, han secuestrado al partido. Recuerdo bien que HUACHO acusó en su momento que en el PAN le habían violado sus derechos y había sido víctima de los que tenían secuestrado a su partido llamándolos TRAICIONEROS. Ahora le pregunto a JOAQUÍN DÍAZ MENA: ¡Está haciendo usted lo mismo de lo que se quejaba! Y le PREGUNTO ¿por qué se considera con el derecho de venir a MORENA a imponer y lesionar los derechos electorales de una servidora y de varios compañeros? ¿Acaso por ser mujer o por no tener apellidos conocidos o no ser su amiga no soy digna de competir en las elecciones? ¿Con qué derecho viene usted a echar a perder años de trabajo de la estructura de MORENA?

Le pregunto a MARIANA CRUZ POOL, que también se quejó de violencia política, ¿Consideras merecedora de ocupar la candidatura al senado sólo por ser amiga de JOAQUIN DIAZ MENA? ¿Por qué eres CÓMPLICE de tal imposición e injusticia? ¿Dónde está tu sentido de congruencia que tanto presumes?

Así como yo hay muchos compañeros que han trabajado desde hace años en la estructura de MORENA, que tienen legítimas aspiraciones, que fomentaron una candidatura y ya sea por dinero, presión o amenazas los han hecho a un lado. Les recomiendo LEVANTEN LA VOZ, NO MAS INJUSTICIAS, no dejemos que HUACHO y sus secuaces de apoderen de MORENA. HUACHO se va a querer convertir en el “hombre franquicia” de MORENA con anuencia de KATIA MEAVE, no dejemos que pisoteen nuestros derechos.

Mi postura no queda sólo en levantar la voz ante la ciudadanía, sino que he promovido un JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE MIS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz, quienes ya requirieron a las autoridades estatales y nacionales de MORENA para llevar a cabo el trámite legal respectivo y estoy segura que la sentencia final reconocerá mis derecho y exigirá el respeto que merezco como MUJER, COMO MILITANTE Y COMO CIUDADANA.

Con tristeza veo en lo que MORENA YUCATÁN se ha convertido, donde unos cuantos se creen merecedores de todo. Donde existe un amiguismo cómplice y no hay oportunidades para todos. Donde tienes que venir recomendado o de la mano de alguien o representar un buen capital económico para que puedas ser aceptado en la cúpula.

Los compañeros nos preguntamos: ¿EN QUE MOMENTO CAMBIARON LA IDEOLOGÍA DE MORENA? Con tal violación a los derechos, ¿NO NOS PARECEMOS A CUALQUIER OTRO PARTIDO? Entonces, ¿DÓNDE ESTÁ LA DIFERENCIA?

Como lo mencioné anteriormente, me mantengo firme en mi partido, sé que no todo está mal, que somos muchos los que no estamos dispuestos a aceptar lo que sea. Que somos muchos los que creemos que MORENA representa la ESPERANZA PARA MEXICO. Creemos en ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Y esta rueda de prensa es para hacerlo del conocimiento del propio Lopez Obrador, ya que me han impedido llegar a él.

LAM. ANA LILIA PACHECO BOJÓRQUEZ