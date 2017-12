MÉXICO.– Carlos Aguiar Retes, el nuevo Arzobispo Primado de México, deberá entregar los expedientes de los sacerdotes acusados de pederastia a la Procuraduría General de la República (PGR), o convertirse en un “encubridor de encubridores de pederastas”. Ese es el reto del sucesor de Norberto Rivera Carrera, dijo en entrevista con SinEmbargo el ex sacerdote Alberto Athié Gallo.

El 7 de diciembre el papa Francisco designó a Carlos Aguiar como nuevo Arzobispo Primado de México, luego de aceptar la renuncia de Norberto Rivera Carrera, un clérigo acusado por Alberto Athié y víctimas de pederastia de encubrir a los curas pederastas de la Iglesia Católica.

“Será puesto a prueba para ver si está dispuesto a colaborar con las autoridades competentes entregando a la PGR los expedientes de los 15 sacerdotes que mencionó el Cardenal Rivera, así como de los seis casos que dice que entregó. El Cardenal nuevo tendría que entregar todos esos expedientes para no caer en encubrir a encubridores. El gran reto de Carlos Aguiar es entregar toda la información que tiene la Arquidiócesis de México en materia de pederastas, u ocultar documentos para convertirse no sólo en encubridor de pederastas, sino en encubridor de encubridores como Norberto Rivera”, consideró.

Alberto Athié y José Barba Martín, ex miembro de Los Legionarios de Cristo y víctima de abuso sexual del pederasta Marcial Maciel, interpusieron una demanda en contra de Norberto Rivera por encubrir a 15 religiosos acusados de pederastia. La acción legal se dio luego de que el Cardenal Norberto Rivera declarara en diciembre de 2016 ante los medios de comunicación que sabía que “al menos 15 sacerdotes han recibido juicio o sentencia” por pederastas en México.

El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME) emitió en agosto de este año un comunicado en el que informó que Norberto Rivera declaró ante el Ministerio Público el 26 de julio y que aceptó ante las autoridades que desde 2010 se registraron seis denuncias de índole sexual sobre sacerdotes católicos.

De acuerdo con la Arquidiócesis, Rivera mostró copias de denuncias interpuestas por vicarios episcopales de las cuales, una se dio el 12 de abril de 2014, otra en noviembre de 2016 y, entre febrero y junio de este año, las otras cuatro quejas.

“O el Cardenal era un profeta, que habló de 15 casos [en diciembre de 2016] y ya sabía que estaban incluidos éstos y que acaba de denunciarlos este año, o ya los tenía y apenas las presenta”, dijo en ese momento Athié.

A cuatro meses de esas declaraciones, de acuerdo con Alberto Athié, la Arquidiócesis no realizó una denuncia formal por los casos que aceptó Rivera Carrera.

“De los seis casos que hemos identificado gracias a los medios, porque no tenemos acceso a la carpeta de investigación, en ninguno de los casos hay una denuncia formal de la Arquidiócesis de México. En el caso de los que menciona que fueron denunciados por parte de obispos auxiliares, en ningún momento se hizo la ratificación de la denuncia”, dijo Athié Gallo.

El ex sacerdote recordó que no sólo Norberto Rivera ha mantenido sólo en el discurso la condena de la pederastia al interior de la Iglesia Católica. También el Vaticano ha mostrado sólo en el discurso desde los años 60 una preocupación. El reto de Carlos Aguiar es pasar del discurso a los hechos, precisó.

Norberto no ha librado demanda

El ex sacerdote recordó que la renuncia de Norberto Rivera fue aceptada de manera inmediata por el Papa Francisco.

“A Norberto Rivera le aceptaron muy rápido la renuncia, lo cual es una señal clara de que ya era una persona no solo non grata para el Papa, sino hasta incómoda. En este sentido su cambio, la aceptación de su renuncia tan rápida deja una señal de que ya no era posible mantenerlo como Arzobispo Cardenal de México”, dijo Athié Gallo.

El ex sacerdote explicó que luego de su renuncia como Arzobispo, ahora como Arzobispo Emérito, Norberto Rivera puede quedarse en su casa hasta fallecer, irse a vivir a su lugar de origen o ser llamado por a Roma.

Bajo cualquier de esos tres escenarios Rivera Carrera deberá responder ante la justicia mexicana, mientras la denuncia siga abierta.

“El caso de Norberto Rivera sigue abierto. Hay una denuncia en su contra por encubrir a pederastas en el tiempo que ejerció su cargo y esperamos que se abra la carpeta de investigación para conocer sus declaraciones y fincar las responsabilidades penales”, aclaró.

Hasta el momento, reveló Athié, la PGR no les ha permitido a los denunciantes acceder a la carpeta de investigación de su demanda, bajo el argumento que de que la ley sólo autoriza ese acceso a los denunciados, a sus abogados y a las víctimas.

“Como nosotros no estamos en ninguno de esos tres casos, no podemos. Pero ya nos amparamos ante un juez federal, porque no somos denunciantes advenedizos: yo tengo más de 20 años luchando en esto y tengo pleno conocimiento de todas las responsabilidades que ha tenido el Cardenal Rivera en torno a muchos casos de abuso”, dijo.

En agosto Athié declaró que Norberto Rivera “nunca ha sido un hombre de palabra verdadera”, pues desde1997, cuando estalló el caso de Marcial Maciel, el ahora Arzobispo dijo “que todo era mentira, un invento, un complot”.

En su carta de despedida del 7 de diciembre, Norberto Rivera aseguró que no permaneció “mudo ante la violación de los derechos humanos”

“Me llevo la satisfacción de no haber permanecido mudo ante la violación de los derechos humanos y divinos de mi madre la Iglesia. Lamento por mi posición firme, si alguien se sintió ofendido y lastimado, y una vez más pido humildemente perdón a quien, aun sin querer, haya ofendido”, escribió Rivera Carrera.