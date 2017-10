PROGRESO.– El Ayuntamiento “turquesa” de Progreso se sigue desmoronando, pues además de los casos de desvíos de recursos públicos y otras anomalías municipales, el nuevo escándalo que se ha desatado es el despido ocurrido ayer, de la joven Nayeli Ramírez Medina, cercana colaboradora del edil y quien se desempeñaba como fotógrafa personal del alcalde “turquesa” José Isabel Cortés Góngora.

El cese ocurrió ayer, según confirmó la propia ex empleada municipal, quien señaló que fue despedida por el mismo presidente municipal, quien ayer la mandó a llamar y quien verbalmente le pidió su baja.



¿EL MOTIVO?…

El motivo principal, según informó, se debió a que Nayeli se integró recientemente al Comité Estatal del Partido Encuentro Social (PES), un partido diferente al que gobierna actualmente el Ayuntamiento porteño. Nayeli rindió protesta como Secretaria General del CDM del PES en Progreso, aunque el comité local todavía no se ha conformado. Otras versiones extraoficiales indican que la fotógrafa fue despedida porque hay muchas filtraciones de información en el Ayuntamiento y el alcalde y sus colaboradores ya no saben por dónde se fuga la información, como el reciente caso de los planes para la instalación de un supuesto casino en el local de taxistas y hasta temas que el edil presuntamente maneja en privado y que al poco rato se filtran en el palacio municipal y se vuelven del dominio público.

El cese de la joven fotógrafa, quien actualmente estudia comunicación en la ciudad de Mérida, ocurrió ayer cuando fue llamada por el edil quien le informó personalmente de su despido.

-Me pidió mi renuncia, por pertenecer a otro partido. era algo que ya me esperaba, ya lo veía venir, aunque quiero señalar que en todo momento fui institucional y me desempeñé conforme me lo pidieron mis superiores- dijo al señalar que el alcalde no fue muy cortés al despedirla, sin embargo, yo solamente le agradecí la oportunidad de trabajar.

Añadió que aunque ella pertenecía administrativamente al departamento de Comunicación Social -que encabeza Daniel Uicab Polanco quien trabajó para anteriores administraciones del PRI-, ella nunca dependió de esa área, y solamente recibía órdenes directas del propio alcalde José Cortés.

Incluso, la joven fotógrafa solo se reportaba con el presidente municipal y su área de trabajo estaba a las puertas de la presidencia municipal, y no en el área de prensa.

Nayeli Ramírez era considerada como cercana colaboradora del alcalde “turquesa”, pues desempeñó importante trabajo durante la campaña del actual presidente municipal. Además, el despido ha llamado la atención, fue la joven fotógrafa es hermana de la Contralora Municipal, Alondra Ramírez. -Espero que ésto no le afecte a mi hermana- comentó en entrevista.

ANTERIOR DESPIDO EN COMUNICACIÓN SOCIAL…

No es la primera vez que el alcalde despide a una colaboradora de forma grosera. como se recordará, la primera Jefa de Prensa municipal fue la perredista Maribel Fuentes Sagundo, ex candidata a diputada por el Partido del Sol Azteca, quien de igual forma fue cesada en medio de un escándalo en Presidencia y agresiones verbales por parte del alcalde José Cortés. A raíz de ello, la joven profesionista se integró al equipo de trabajo del diputado perredista David Barrera Zavala.

Nayeli Ramírez, asistió hoy a laborar al palacio municipal y continuará haciéndolo con el fin de que no sea acusada de abandono laboral, pues el despido del alcalde solo fue verbal y no le entregaron nada por escrito. Indicó que en caso de que no sea liquidada conforme marca la Ley, acudirá a la Junta de Conciliación y Arbitraje para interponer una demanda laboral.

