PROGRESO.– Tras breve dolencia y a la edad de 68 años, esta noche falleció en la ciudad de Mérida el Sr. Daniel Hernández Velázquez, tronco de estimada y conocida familia de este puerto y ex candidato del partido Morena a la alcaldía de Progreso.

Daniel Hernández, quien fue muy apreciado en esta comunidad y amigo nuestro, se desligó de la vida alrededor de las 8:30 de la noche en el hospital T-1 del IMSS, donde había ingresado hace un mes, el 30 de noviembre pasado, tras sufrir un repentino derrame cerebral cuando se encontraba precisamente en su consulta de control en la clínica familiar del IMSS en este puerto.

Tras sufrir el derrame cerebro-vascular y ser trasladado de emergencia a la ciudad de Mérida, siendo internado en la T-1, donde permaneció hasta hoy, que dejó de existir.

Daniel Hernández, gozó de la amistad de numerosas personas gracias a su don de gentes. Además, fue camionero en varias líneas de autotransporte como el ADO, donde se desempeñó destacando de entre sus compañeros a pesar de contar con una discapacidad en una de sus piernas y que por cierto nunca le fue impedimento para sobresalir en la vida.

Incluso, se jubiló como chofer de esa empresa, de la que siempre tuvo muy gratos recuerdos y numerosas anécdotas que siempre contaba a sus amigos, pues como él mismo decía le gustaba mucho conducir, incluso ya retirado, viajó manejando su auto por diferentes estados de México.

Don Daniel fue también miembro fundador del Centro Familiar Cristiano Emmanuel de este puerto, que hoy es considerado una de las iglesias cristianas más importantes de este municipio y que cuenta incluso con amplia labora pastoral en comunidades vecinas.

En 2015, siempre preocupado por la situación de su puerto, se interesó en la política e incursionó al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por invitación de su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien lo presentó personalmente durante un mítin realizado en el parque de Independencia de esta ciudad.

Ese mismo año, sin más recursos que los de su pensión como chofer, participó como candidato de Morena a la alcaldía de Progreso, en la que hizo historia, pues además de haber sido bien recibido por los habitantes del puerto, destacó por encima de otros candidatos con la realización de sus actividades proselitistas sencillas y de cero derroche de recursos, con visitas a domicilios y centros de trabajo donde acuñó su tradicional frase de campaña: “Yo no prometo, me comprometo”, al empeñar su palabra ante los habitantes de este puerto.

Reciben el pésame por este sensible fallecimiento su viuda, la Sra. Yolanda Lira Trejo, sus hijos Dámaris Esther, Mauro Daniel y Orfa Febe Hernández Lira, sobrinos, nietos y demás familiares.

Los restos mortales de don Daniel Hernández serán velados en la Funeraria Reyes Rodríguez de este puerto a partir de esta misma noche en la Sala 2. Descanse en Paz el buen amigo Daniel Hernández Velázquez. (ProgresoHoy.com)

