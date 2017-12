La designación de Mauricio Sahuí Rivero tiene, sin duda, toda una serie de implicaciones al interior del partido y sin temor a equivocarnos, tendrá también sus efectos colaterales que en opinión de los expertos, podrían costarle la gubernatura al Partido Revolucionario Institucional en el 2018.

¿Cuál será la clave para que el partido no pierda el rumbo y logre el triunfo?, ¿qué es lo que garantiza que fue una candidatura de unidad y no una candidatura impuesta?.

Eso, el tiempo no tardará en revelarlo.

Lo que resulta innegable, es que a pocas horas de saberse la designación de Sahuí Rivero, los priistas y los políticos de Yucatán en general han visto la mano de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco en esta designación.

Algunos han ido más a fondo y ya señalan que ésto representaría el regreso de Ivonne Ortega al poder en Yucatán.

Los comentarios no se han hecho esperar. Se dice que a cambio de “bajarse” de su carrera por la Presidencia de la República, Ivonne Ortega pidió la gubernatura de Yucatán para uno de sus más allegados, en este caso, Mauricio Sahuí, quien llega de la mano de su jefa y respaldado por todo el grupo Ivonnista.

El gobernador Rolando Zapata, poco pudo hacer para colocar a otro de sus favoritos, como Víctor Caballero Durán, actual secretario de educación estatal, pues se dice que la ex mandataria estatal le “refrescó” la memoria y le puso sobre la mesa todo el apoyo que ella le dio para que Rolo llegara a la gubernatura. Fue así que el mandatario estatal ni chistó y se sumó a la propuesta de su predecesora e insistió también en candidatear a Sahuí.

La pelea fue cerrada con los otros dos fuertes finalistas de la contienda por la candidatura: Pablo Gamboa Miner y Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes lograron otras negociaciones, al igual que el resto de los aspirantes: Roberto Rodríguez Asaf, Felipe Cervera Hernández, Jorge Carlos Berlín Montero y Liborio Vidal Aguilar, quien por cierto, se vio poco alegre tras darse a conocer la noticia.

Varios de ellos ya incluso felicitaron a Mauricio Sahuí, mientras que otros han dudado en hacerlo y se han mantenido callados.

EL CASO PROGRESO…

Como dijmos arriba, la mano de Ivonne Ortega en este proceso, y la consecuente llegada de Sahuí a la candidatura, tendrá también sus implicaciones, en especial en Progreso, donde Ivonne Ortega todavía mantiene una estructura, principalmente representada por líderes de colonias a las que mes a mes, les manda un apoyo económico y despensas. Igualmente, uno de sus principales operadores, Félix Luna Gómez, se mantiene activo en toda la geografía a petición de su jefa.

Ivonne nunca ha dejado de estar presente en este puerto, tal vez por la importancia que tiene política y electoralmente hablando, por el elevado número de votos que aporta.

Lo cierto es que incluso, se comenta que Ivonne Ortega viene apoyando de lleno a dos aspirantes a la alcaldía: Lila Rosa Frías Castillo y Luis Ernesto Martínez Ordaz.

De ahí se deriva en que la designación por la candidatura priista en Progreso recaiga posiblemente en uno de ellos dos.

Incluso, los enterados señalan que considerando la presencia de Ivonne Ortega en Progreso, se reforzaría aún más la versión de que Luis Ernesto sea el designado por el PRI -como se ha vecino diiendo desde hace varias semanas-, pues es sabido que ella y él llevan una muy cercana relación, pues en el gobierno Ivonnista el llamado Neto ocupó varios cargos de importancia y su jefa nunca lo ha dejado desamparado.

PREGUNTA AL AIRE…

Luego entonces, muchos se preguntarán: ¿y María del Carmen Ordaz?. Pues esa es la pregunta que queda al aire, pues es sabido que ella y su esposo Pepe Blanco tienen un pleito de hace años con Ivonne Ortega, luego de que la ex mandataria estatal despojó al ex alcalde de la candidatura a diputado federal para dársela a su prima Lucía Canto Lara argumentando motivos de género.

Como todos saben, Pepe Blanco se movió, viajó a México y peleó por el puesto y como no se lo pudieron dar a él, impuso a su mujer quien sin esperárselo, fue designada para la diputación federal por el distrito II con cabecera en esta ciudad y puerto. Fue así como el ex alcalde cantante e intérprete de “El Zapatero”, logró colocar a su propia esposa como candidata e hizo proselitismo con ella, ganando la elección por cierto con un récord de votación gracias a que su esposo es un gran campañero.

Pese a que fue diputada, en el 2015, intentó buscar la alcaldía pues decía “que le tocaba” y operó, junto con otros grupos políticos (los Maga-Alonzo) la sonada traición del PRI en Progreso, que llevó a la alcaldía al ex priista José Cortés Góngora, tal y como lo denunció en su momento la ex candidata Jessica Saidén Quiroz.

Y no solo operó, sino que armó parte del Ayuntamiento actual y hasta mantiene hasta la fecha cercana colaboración con el alcalde “turquesa” quien emplea en la Comuna a varios miembros del grupo “pepista” como Freddy Villalobos (director de Catastro), quien hoy coordina las actividades de la ex legisladora federal.

Esperamos cuál será la pelea por la nominación priista en Progreso, aunque la propia ex legisladora señala que ya tiene preparado u “Plan B” en caso de que no le toque: irse al PAN o incluso al Partido Nueva Alianza, así lo comentan con insistencia sus propios colaboradores.

Así las cosas, ahora solo queda esperar qué sorpresa tendrá el PRI para Progreso y de ahí saber qué rumbo tomará, pues el tricolor busca con urgencia recuperar Progreso y el panorama no pinta nada fácil.