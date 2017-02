A partir del 15 y hasta el 28 de Febrero beneficiarios del programa 65 y más que cobran por tarjeta bancaria verán reflejado en sus cuentas el pago correspondiente al bimestre Enero y Febrero, informó el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Yucatán Miguel Enríquez López.

Actualmente las 219 mesas de pago en el interior del Estado están en operativo que dio inicio 09 de Febrero. En el caso de los 2 mil abuelitos que cobran por medio de giro Telecom, ya pueden recoger su documentación en las ventanillas de atención en: La ciudad de Mérida en la ex Penitenciaría Juárez calle 86 No.499 Col. Centro (Frente al parque de la Paz), o las oficinas de INAPAM ubicadas en la calle 611 No.444 por 50 y 52 Col. Centro, y en el interior del estado en: Progreso en la Casa del Adulto Mayor, Umán en Palacio Municipal, Kanasín en el Centro Comunitario, Ticul en el Centro Cultural, Tizimín en Palacio Municipal y Valladolid en el Centro Comunitario. Estas laboran de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Miguel Enríquez Comentó que desde el pasado Enero y durante todo el año se continuará con la verificación de documentos en las ventanillas de atención presentando su original y copia de: CURP, INE, Acta de nacimiento y comprobante domiciliario.

Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM, y la Afiliaciones al Seguro Popular, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.