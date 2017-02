PROGRESO.– El diputado federal liborio Vidal Aguilar entregó este sábado un donativo económico al Albergue de Ancianos San Joaquin de Progreso como parte de su iniciativa #DonoMiSueldo.

En el evento, el legislador entregó un cheque por $86,253 pesos a los señores José Icaza y Rosa Julia Cruz, presidentes del Patronato y Comité del Albergue de Ancianos San Joaquín, respectivamente, quienes destinarán el apoyo económico para la operación del inmueble y la atención a sus 40 huéspedes. Atestiguó la entrega el párroco de Progreso, Francisco Mukul Domínguez.

Llamó la atención que la entrega del donativo se convirtió en una improvisada pasarela de políticos del PRI, quienes según confirmaron ellos mismos, fueron invitados por el mismo legislador federal para atestiguar el donativo de este sábado.

De hecho, entre los mismos políticos locales, se comentó insistentemente el poder de convocatoria del político vallisoletano, así como de sus aspiraciones por la gubernatura de Yucatán, motivo que lo acercó hoy a esta ciudad y puerto, considerada muy importante en el ámbito electoral.

En el evento se anticipó que el diputado Liborio Vidal intensificará sus actividades en Progreso y la zona costera como parte del “Grupo de los Cuatro” (integrado por él y por sus compañeros diputados Pablo Gamboa, Felipe Cervera y Francisco Torres), quienes buscan en alianza la gubernatura de Yucatán, de ahí sus recientes reuniones para planificar sus estrategias de cara al 2018.

Como se sabe, el “Grupo de los Cuatro” contiende entre los priistas contra las aspiraciones del Secretario de Educación Víctor Caballero Durán y las del diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien las recientes encuestas lo colocan como puntero entre los gobernables.

De igual forma se sabe de las intenciones del panista Mauricio Vila por la gubernatura de Yucatán, quien de la misma forma ha incrementado sus visitas y reuniones secretas en Progreso para forjar alianzas de cara al próximo año.

En cuanto al evento del Albergue, entre los políticos invitados estuvieron los ex alcaldes Pedro Luna Estrada, José Luis Blanco Pajón y Daniel Zacarías Martínez. Don Pedro Luna incluso tomó el micrófono al final y donó una caja de filete de pescado para los ancianos del albergue, reconoció la iniciativa del diputado Liborio Vidal y dijo que el hecho de donar su sueldo completo es algo que “nunca se ha visto en todo Yucatán”.

A diferencia de otras ocasiones, José Luis Blanco Pajón se mantuvo con bajo perfil, e incluso no se sentó adelante, sino hasta la fila de atrás cerca de Daniel Zacarías. Como se sabe su esposa la ex diputada Maricarmen Ordaz suena como aspirante a la alcaldía de Progreso.

Igual se le vio al ex regidor y líder de la Croc en Progreso, Javier Góngora Domani.

También asistieron al acto otros políticos con sonadas aspiraciones a la alcaldìa de este puerto como la delegada del Conafe, Jessica Saiden Quiroz y la Directora del Tec de Progreso, Lila Rosa Frías Castillo, quien se ha mantenido muy activa con su campaña denominada #ConsumeLocal, en la que realiza visitas a comercios de Progreso.

Esta última, por cierto, estuvo acompañada del Subdirector del ITSP, Arturo Escalante y de su sobrino Porfirio Trejo Frías, quien según se dijo, asistió en representación de su papá, el Dr. Porfirio Trejo Zozaya, director general del Cobay.

Otros políticos asistentes fueron William Sosa Altamira, de la Sedatu, Jesus Carlos Vidal Peniche, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Cornelio Aguilar Puc, Jefe de Departamento de Vivienta en la Delegación Federal del Fovissste.

Gerardo Díaz de Zavala, como miembro del Comité del Programa #DonoMiSueldo, dirigió un mensaje, así como José Izaca y el mismo diputado Liborio Vidal.

Llamó la atención la ausencia de la diputada local, María Ester Alonzo Morales y de la diputada federal Lucelly Alpizar Carrillo. Tampoco asistió el alcalde de Progreso, José Cortés Góngora, quien a pesar de que sigue siendo delegado estatal del PRI (según registros del partido), está gobernando bajo el partido Nueva Alianza.

Posteriormente del donativo realizaron un recorrido por las instalaciones del albergue, el cual según dijo el #AmigoLibo no lo conocía a pesar de que está a su paso cada vez que viene de vacaciones de temporada a Progreso, según dijo durante su discurso.

Liborio Vidal resaltó que la de hoy fue la sexta entrega de su sueldo, gracias a la iniciativa que realizan con apoyo de varios ciudadanos que integran el comité que determina a quién se le entregan los $86 mil pesos de su sueldo cada mes.

Cabe señalar que en dicho comité también participa el ex rector de la Universidad Anáhuac Mayab, José María Sabín Sabín, quien según nos comentó ya no es sacerdote, pues cumplió cuatro años de haber dejado el ministerio y actualmente está dedicado a negocios como el desarrollo de proyectos de chile habanero y apostolados alruistas como el de #DonoMiSueldo, donde apoya al leguslador Liborio Vidal.

El evento concluyó alrededor de la 1 de la tarde. (ProgresoHoy.com)