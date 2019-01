Piden apoyo económico a jugadores de fútbol para mejorar el campo de la Federal

EL ANTERIOR AYUNTAMIENTO DE CORTÉS NUNCA DEFENDIÓ JURÍDICAMENTE LA PROPIEDAD VALUADA EN VARIOS MILLONES DE PESOS/ UN JUEZ FALLÓ EN TIEMPO RÉCORD A FAVOR DEL PARTICULAR QUE DIJO SER EL DUEÑO DE ESOS TERRENOS MUNICIPALES /CORTÉS INTENTÓ VENDER TAMBIÉN EL TERRENO DEL CAMPO 20 DE NOVIEMBRE Y UNA CALLE A UN PARTICULAR

PROGRESO.– Tras menos de dos años de litigio, un Juez Federal otorgó la fuerza pública para desalojar al Ayuntamiento de Progreso de los terrenos que ocupa el edificio del Rastro Municipal, ubicado a un costado de la carretera Mérida-Progreso y actualmente valuado en varios millones de pesos por su ubicación estratégica y privilegiada a la entrada del municipio.

Como informamos en su momento, un particular reclamó la propiedad de los terrenos donde se ubica el rastro, para lo cual interpuso una demanda, la cual ganó debido a que el anterior Ayuntamiento encabezado por José Cortés, nunca le dio seguimiento al proceso. Incluso, el caso del rastro y la demanda en cuestión nunca fue informado a la actual administración durante la de entrega-recepción, a pesar de que la anterior Comuna fue notificada de la demanda en ese entonces.

Hoy, con apoyo de la fuerza pública, agentes policíacos y actuarios desalojaron a los empleados municipales del inmueble para que el propietario tome posesión del sitio.

EL RASTRO SE CONSTRUYÓ EN TERRENOS MUNICIPALES…

De acuerdo con datos recabados, el edificio del Rastro Municipal se ubica en terrenos municipales, pues la propia construcción del predio se efectuó con recursos federales de la Junta de Obras Materiales y para que se recibiera el recurso, era necesario que estuviera en un terreno propio del municipio.

El rastro, según personas enteradas, fue construido hace unos 45 o 50 años, entre las administraciones de los ex alcaldes Hernán Cervera Cervantes y Pedro Domingo Luna Estrada. El edificio se levantó en terrenos propiedad del Ayuntamiento, pero la Comuna no cuenta con papeles ni escrituras, al igual que ocurre con el caso de varios parques y terrenos propiedad del municipio donde la propia Junta hizo las obras en el pasado.

PARTICULAR APARECIÓ EN 2014…

Averiguamos que en el año 2014, durante la administración de Daniel Zacarías Martínez, un particular se presentó a las oficinas del Ayuntamiento de Progreso solicitando el desalojo del Rastro Municipal, debido a que se encontraba en terrenos que según dijo, eran de su propiedad.

En ese entonces, el Síndico Municipal, Raúl Enrique Lara Caro, atendió a esa persona y le explicó que los terrenos del Rastro eran propiedad del Ayuntamiento, precisamente porque el edificio fue construido con dinero de la Federación y que el requisito para recibir el recurso había sido que el terreno fuera propio.

FALLO A FAVOR EN TIEMPO RÉCORD… CORTÉS NO DEFENDIÓ LA PROPIEDAD

Aquella persona no regresó ni se supo más de él hasta en el año 2016, cuando el Ayuntamiento de Progreso, ya con José Cortés en la alcaldía, fue notificado de una denuncia en la que se disputaba la propiedad de los terrenos.

La denuncia fue interpuesta el 22 de febrero de 2016 por Ariel Jesús Franco Franco, quien en tiempo récord, durante la gestión de Rolando Zapata Bello, se le dio la razón, fallando la autoridad a su favor como nuevo dueño del citado terreno.

En ese entonces, la denuncia fue notificada al Ayuntamiento 2015-2018 encabezado por José Cortés, pero el ex alcalde nunca defendió la propiedad municipal. No le dio seguimiento al caso, solamente contestó de recibido, por lo que prácticamente se perdió, al menos la Comuna nunca mostró interés en emprender una lucha jurídica.

Incluso, durante el proceso de entrega recepción, la administración “pri-turquesa” de Cortés no le informó de ese caso a la administración entrante del panista Julián Zacarías Curi omitiendo todo detalle al respecto.

El fallo a favor fue emitido el 10 de Julio de 2017, y un año y un mes después, un 31 de agosto de 2018, el Estado otorgó el auxilio de la fuerza pública. Debido al cierre del gobierno estatal, por el cambio de administración, fue hasta hoy viernes 18 de enero que se hizo efectivo el desalojo.

Así las cosas, en menos de dos años, el caso fue resuelto a favor del particular que hoy tomó posesión del predio que ocupa el Rastro Municipal de Progreso.

Para el desalojo, se presentaron en el Rastro actuarios y elementos de la policía estatal, quienes acudieron al sitio con varias unidades y hasta grías, el operativo se vio aparatoso y llamó la atención de decenas de personas que lo observaron desde la carretera Mérida-Progreso.

AYUNTAMIENTO FINCARÁ RESPONSABILIDADES…

Al respecto, el Ayuntamiento de Progreso informó que investigará el caso e interpondrá denuncias contra José Cortés y ex funcionarios por los hechos, pues el anterior Ayuntamiento no defendió el caso, lo que ha despertado sospechas, sobre todo por el alto valor que tienen esos terrenos donde se asienta el Rastro Municipal y que se sabe que es propiedad de la Comuna.

Tras conocerse el desalojo del Rastro, en Progreso ya se comenta que Progreso y sus habitantes siguen padeciendo los efectos del desgobierno encabezado por José Cortés y su administración, quienes lejos de gobernar y trabajar en favor de los ciudadanos, se dedicaron al saqueo de las arcas municipales y al “bisne”.

Como se recordará, José Cortés intentó poner en venta el terreno del Campo Deportivo 20 de Noviembre a una cadena comercial, pero se topó con el rechazo generalizado de los habitantes.

De igual forma, poco antes de salir de su desgobierno, también entregó una calle a una familia de Mérida, lo cual aparente “legalizó” mediante varias triquiñuelas que hizo en contubernio con su ex Director de Obras Públicas, Fernando Martínez Estrada, quien firmó un documento indicando que la calle “estaba inservible” y que por ese motivo se le podía entregar al solicitante, cuando los progreseños bien saben que la arteria estaba en buen estado. Como se sabe, esa calle fue cerrada al paso, y la familia Molina levantó bardas para integrarla a su propiedad. (ProgresoHoy.com)