Policías impiden instalar en la playa a prestadores de servicios

A NOSOTROS NOS EXIGEN Y ACOSAN CON POLICÍAS PARA DESALOJAR LA PLAYA, PERO A OTROS NO LES DICEN NADA, AFIRMAN / POLICÍAS ADVIERTEN QUE SOLO PODRÁN COLOCAR MOBILIARIO A PARTIR DE LAS 10 AM, LO QUE NO LES PARECE A LOS COMERCIANTES



PROGRESO.– «Así como quieren que a diario quitemos y pongamos nuestras cosas, estamos de acuerdo, pero que la medida sea pareja, pues hay restaurantes que no quitan sus mobiliarios y nadie los toca», denunciaron prestadores de servicios que esta mañana tuvieron problemas con la Policía Municipal.

Los Prestadores de servicios del malecón denunciaron este día que Policías Municipales no les permitieron instalar sus mobiliarios de trabajo a las 8 de la mañana, hora en que tradicionalmente comienzan a colocarlos para atender al turismo que nos visita.

Esto sucedió a solo un día que los prestadores protestaran contra la forma en que se vienen aplicando las medidas para ordenar la zona de playa. Como informamos, los comerciantes abordaron al alcalde Julián Zacarías cuando desayunaba en el restaurante Crabster y el edil sostuvo improvisada reunión con ellos en medio de una lluvia de quejas. Por la tarde, los concesionarios de playa acordaron solicitar una reunión con el alcalde, pero hoy se sorprendieron al ser informados por la policía que no podían instalarse temprano.

DENUNCIAN ACOSO DE POLICÍAS…

Los hechos ocurrieron este domingo, temprano, cuando los Policías informaron a los trabajadores que solo podrán instalar a partir de las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde deberán retirarlos. Si insistían en instalarse antes de las 10 am, serían detenidos, señalaron.

Esto generó enojo entre los prestadores de servicios, que si bien señalaron que están en disposición de desalojar la playa cuando concluyan sus labores, no comulgan con el hecho de que ahora haya horario para poner y quitar las cosas, lo cual no está contemplado en lo que marcan las concesiones federales que los amparan para trabajar en la playa.

Además, consideraron que el Ayuntamiento que encabeza Julián Zacarías no está aplicando la ley por igual, «pues ahora están acosando a los comerciantes del malecón, pero no le aplican las mismas reglas a restaurantes como Eladios, El Pez Gordo, Shark y Silcer, los cuales tienen invadida la playa y nadie les dice nada», añadieron.

ALCALDE ANUNCIA COMITÉ….

Cabe señalar que ayer mismo por la tarde, el alcalde Julián Zacarías informó en sus redes sociales se se conformará un nuevo comité de Conservación, Mejoramiento, Mantenimiento e Imagen de las Playas. En la publicación de Facebook, el edil utilizó fotos de la protesta que le realizaron ayer los prestadores de servicios, pero durante la manifestación no les informó nada de eso.

En su publicación de redes señaló:

«Con la finalidad de dar orden y procurar transparencia para los ciudadanos y concesionarios de la Zona Federal del Malecón de Progreso, los tres niveles de gobierno; Federal (SEMARNAT y PROFEPA), Estatal y Municipal, hemos tomado acciones para su regulación. Estas acciones consisten en la creación de un nuevo comité de conservación, mejoramiento, mantenimiento e imagen de las playas».

También ennumeró que este comité se encargará de lo siguiente:

*Delimitación de las concesiones de Zona Federal.

*Vigilancia del cumplimiento del pago del Derecho de Zona Federal. Actualmente existen 47 concesiones sobre el malecón, pero solamente 14 de éstas cubren con los importes correspondientes.

Se creará una normatividad en materia de imagen urbana, para que todos los concesionarios usen el mismo estilo de mobiliario en la zona de playa.

Se implementará vigilancia constante en las concesiones de Zona Federal y no se permitirán más invasiones ni rellenos de áreas de ciénega.

Habrá protocolos nuevos para que las concesiones que tengan venta de alimentos se apeguen a las normas de salubridad.

Contaremos con la participación de cámaras, iniciativa privada y ciudadanos.



Hoy domingo, amanecieron varios carritos de marquesitas sobre el parque del malecón, por lo que vecinos denunciaron que no todos están cumpliendo con la nueva disposición.