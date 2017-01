PROGRESO.– Debido a que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap) no ha cumplido con el total de los pagos pendientes que tiene con la CFE, la paraestatal le cortó la energía a los cárcamos de rebombeo del municipio y miles de predios de este puerto no cuentan con el vital líquido desde hace más de una semana.

La falta de agua potable ha sido reportada por numerosos vecinos que se quejan de los problemas de abasto ocasionados por la morosidad del sistema con la CFE.

-No tenemos agua desde hace más de una semana, no hay agua en el centro de progreso, ni en las colonias ni comisarías- reportó una ciudadana esta mañana en llamada a ProgresoHoy.

Esta es la primera vez, hasta donde se recuerda, que la actual administración deja literalmente sin agua potable a todo Progreso por su falta de pago y no por causas relacionadas con una fuga, como suele suceder.

El Ayuntamiento, al igual que el Smapap (como se sabe el alcalde José Cortés es presidente del Consejo de Administración del Agua), son los responsables de que Progreso no tenga agua potable al día de hoy, indicó un vecino de este puerto.

-De qué sirve que pague mi agua, si no tengo líquido en mi predio, hace varios días que no hay agua, pero eso sí, si no pagas te cortan- señaló.

EL TITULAR DEL SMAPAP INFORMA…

Entrevistado esta tarde, el Director del Smapap, Freddy Pech Martínez, reconoció los problemas de desabasto que afectan a Progreso, aunque señaló que ya están cubriendo los pagos pendientes con la CFE, lo están haciendo en abonos, por lo que la paraestatal aceptó restablecer el servicio en algunos puntos donde ya reanudamos el rebombeo, dijo.

Freddy Pech explicó que el Smapap arrastraba adeudos por los meses de noviembre y diciembre, además de un “ajuste” por $1.5 MDP que la CFE aplicó al percatarse que estaba cobrando menos de lo debido en el cárcamo de Chelem.

Al realizar la revisión, detectaron que no se realizaba bien la medición, por lo que optaron por aplicar el ajuste y se le cobró al Smapap $1.5 MDP por concepto de “ajuste” del año previo.

-Ya estamos cubriendo con los pagos, en un principio querían que pagáramos en una sola exhibición, pero se envió oficio a México y autorizaron que lo hagamos en parcialidades. Poco a poco estamos restableciendo los servicios- dijo.

Indicó que hoy pior la tarde reconectaron el cárcamo de Chuburná, por lo que se espera que haya agua en las comisarías esta noche. Lo mismo en Progreso donde ya se reanudó el rebombeo. (ProgresoHoy.com)