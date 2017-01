1 of 4

Invitado a un festejo por el Día de Reyes en Acanceh, el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que es necesario darle mayor impulso a las ciudades medias de Yucatán, con más oportunidades de ingresos y mejores servicios, a fin de equilibrar el desarrollo de la entidad.

El legislador yucateco indicó que Mérida concentra la actividad económica, los servicios de salud, educación, vivienda y otros satisfactores, por lo que es hora de descentralizar las oportunidades en los principales municipios del interior del Estado, a fin de reducir gradualmente las desigualdades que hay en relación con la capital yucateca.

Ante más de 500 personas, en el salón “Johnny” de la cabecera municipal, el diputado indicó que hay lugares como Acanceh, un municipio enclavado en la Ruta de los Conventos y de los cenotes, que tienen en el turismo una verdadera opción para fincar su desarrollo y es hacia allá donde se deben canalizar los esfuerzos para aprovechar esta gran área de oportunidad.

“Acanceh tiene varios atractivos, la pirámide, la Iglesia, los cenotes, buena comida, pero sobre todo gente amable y hospitalaria. Otra gran ventaja es que está a solo media hora de Mérida, de manera que bien puede atraer visitantes de la capital yucateca, comenzando con los que provienen de otros estados del país y viven en Mérida”, apuntó el diputado.

“El tipo de cambio es otro factor que favorece al turismo, pues puede atraer, por un lado, a más visitantes internacionales porque su moneda vale más, y, por otro, a turistas nacionales que ya no irán a Estados Unidos, por ser un destino más caro, y pueden optar por venir a Yucatán y a lugares como Acanceh”, enfatizó.

“¿Qué tenemos qué hacer?, prepararnos para recibirlos, para invitarlos a venir. Por eso los voy a apoyar para dejar bonito a Acanceh, con una serie de acciones para mejorar su imagen urbana, para mejorar sus servicios, a fin de que estén en condiciones de aprovechar el turismo. Esta actividad significa empleos, derrama económica para el municipio”, afirmó el legislador, ante los aplausos de los asistentes.

Acompañado de la alcaldesa Guadalupe Zapata González y del comisario ejidal Miguel Dorantes Tun, así como de otros funcionarios del Ayuntamiento y de varios ex alcaldes, Ramírez Marín convocó a los habitantes del municipio a mantenerse unidos y trabajar juntos a fin de aprovechar mejor las oportunidades que habrá en este año que inicia y que procurará cristalizar con el apoyo de otras instancias.

“Si tenemos el apoyo del gobierno federal, de un gran gobernador como lo es Rolando Zapata Bello, del Ayuntamiento y de la Cámara de Diputados y ustedes están unidos y organizados, ya estamos del otro lado amigos”, subrayó el legislador, en amena reunión en la que encabezó el corte de una mega rosca de Reyes.

“Por eso es importante estar unidos, todos jalando del mismo lado. La tranquilidad de nuestras familias no tiene precio, no podemos permitir que personas ajenas que persiguen otro tipo de intereses, inciten a la violencia y el saqueo como ocurre en otras partes del país”, indicó el diputado.

“Los yucatecos no somos así, tenemos otras formas de manifestar nuestros desacuerdos, no con la violencia como promueven quienes sólo piensan en las elecciones y no en el pueblo. Romper el orden nos debilita a todos, porque los primeros afectados somos nosotros mismos”, recalcó.

Ramírez Marín afirmó que Yucatán le apuesta a la gente trabajadora, con ganas de salir adelante, y a la unidad de sus habitantes, “porque si estamos unidos no hay dificultad que no se pueda superar”.

En su mensaje, la alcaldesa Zapata González dijo que agradecía públicamente el apoyo que ha recibido del diputado Ramírez Marín, quien la ha ayudado a abrir puertas y conseguir varios proyectos para Acanceh, además de que, de manera directa, el legislador ha llevado varios programas al municipio, como los pisos firmes, fruto de sus gestiones.

“La gratitud no distingue colores diputado, no tengo palabras para agradecerle y reconocerle lo que hace por Acanceh, nuestro trabajo en conjunto siempre ha sido en beneficio de la gente y sé que no sólo lo hace con nosotros, sino con otros municipios y pensando también en el bien de Yucatán”, indicó la presidenta municipal, emanada de Nueva Alianza.

“Tengo mucho que agradecerle a la alcaldesa y al diputado Ramírez Marín por el apoyo que nos han dado a los ejidatarios. En mi caso tomé un Diplomado de 50 horas que organizó el diputado y doy testimonio de que me ha servido de mucho, eso me ha ayudado a servir mejor a mis compañeros. Muchas gracias diputado, las puertas del ejido estarán siempre abiertas para usted”, manifestó el comisario Dorantes Tun, seguido del aplauso de los vecinos.