PROGRESO.– Tras varias horas de trabajos de salvataje que iniciaron desde la mañana de ayer y que concluyeron hasta la noche, personal que labora en el puerto de altura logró rescatar anoche la embarcación conocida como “La mandarina”, luego de que ésta se hundiera por una negligencia en las inmediaciones del muelle de Pemex, en la terminal remota de este puerto.

Como informamos ayer, la lancha de unos 30 metros de eslora (largo), es conocida por los empleados como “La mandarina”, por su color anaranjado, pero según trabajadores portuarios, la embarcación lleva el nombre de “Puertos Yucatán”.

La nave, es utilizada para vigilancia y colocación de señalamientos marítimos en el canal de navegación, y se hundió por negligencia del capitán de la nave al pasar muy cerca del remolcador Tepal Cheem, hundiéndose al pantoquear e irse a pique por la fuerza de la propulsión.

(Ayer informamos que un nuevo accidente ocasionado por negligencia, y que por suerte no arrojó lesionados ni víctimas que lamentar, se registró ayer en las instalaciones de la terminal remota, donde se hundió una embarcación propiedad de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso.

La embarcación se hundió en las inmediaciones del muelle de Pemex, cuando la lancha pasó por la popa del remolcador Tepal Cheem, propiedad de la empresa Equimar, de Camilo Campos).

Sobre los hechos, en declaraciones a un periódico local, el Capitán Bernardo Crespo Silva, titular de la Capitanía Regional de Puertos del Estado de Yucatán, dio a conocer que hasta ayer no tenía conocimiento de algún incidente de los hechos, pero que si hubo una embarcación siniestrada es obligación de la API hacer el informe correspondiente.

Incluso, ofreció que se investigará y, de ser cierto, aplicará medidas correctivas a la API por no seguir los protocolos de información de hechos de embarcaciones en la Terminal Remota de Progreso.

Anoche mismo, el Capitán Crespo confirmó el accidente marítimo, por lo que se espera que se apliquen las sanciones administrativas que corresponden a la API que dirige Raúl Torre Gamboa, pues el accidente no fue reportado a la autoridad marítima de inmediato, como marcan los protocolos para estos casos.

Además, el accidente fue producto de una negligencia por falta de conocimientos marítimos, por lo que se pedirán cuentas a la API para saber porqué pone a gente sin experiencia al mando de sus embarcaciones, poniendo en riesgo las instalaciones portuarias y la vida de sus tripulantes.

Tras los trabajos de rescate, la embarcación logró ser reflotada y fue atracada junto a la rampa del muelle 4, donde se encuentra actualmente y donde la misma Capitanía dio órdenes a la API de que la nave no sea movida, para realizar una inspección tras el accidente.

Por otra parte, los dos tripulantes que se accidentaron a bordo de la embarcación se recuperan satisfactoriamente luego del tremendo susto que sufrieron. (ProgresoHoy.com)