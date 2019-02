Sargazo podría usarse para cultivo de hongos comestibles

Luego de permanecer por más de un año en Vera Rubin Ridge, el robot explorador Curiosity de la NASA, descendió hacia una región de arcilla del Monte Sharp, en Marte, para continuar la búsqueda de nuevos datos científicos.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que el 15 de diciembre pasado, el rover perforó su muestra 19 en un área de su antigua ubicación llamada Rock Hall.

I took this selfie (here’s how: https://t.co/RNHeuJy75K) before heading toward an area of clay rocks that may hold more clues about the ancient lakes that helped form this part of #Mars. https://t.co/pRsWBrc5UU pic.twitter.com/3jd1lzqXKL

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 28 de enero de 2019

Un mes después, Curiosity usó su cámara, MAHLI, situada en el extremo de su brazo robótico para tomar 57 fotografías, que fueron unidas para crear una “selfie”.

En la instantánea se observa la perforación “Rock Hall” en la parte inferior izquierda del vehículo móvil.

La agencia espacial estadunidense señaló que la escena se encuentra más polvorienta de lo habitual, en esta época del año, debido a una tormenta de polvo regional.

El nuevo sitio de investigación del rover se encuentra en un canal al sur de Vera Rubin Ridge. Los minerales arcillosos del área, podrían ofrecer a los científicos más pistas sobre los antiguos lagos que ayudaron a formar los niveles más bajos en el Monte Sharp.