PROGRESO.– Casi 50 armadores, empresarios, líderes de cooperativas pesqueras, de federaciones, investigadores de la Universidad Marista, del Cinvestav y líderes de pescadores de todo el litoral se reunieron ayer en este puerto para conocer los pasos jurídicos que pueden dar ante la inclusión de la Plataforma de Yucatán en la licitación de la Ronda 2.4 de aguas profundas que abrió la Secretaría de Energía para el 31 de enero del 2018, y dieron un enérgico y rotundo no a la llegada de petroleras.

Durante la primera reunión que tuvo el sector pesquero en el Centro Stella Marias de Progreso, luego del anuncio de la inclusión de la Plataforma de Yucatán en la presentación de la licitación que hizo el 19 de julio el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los participantes desahogaron su preocupación y coincidieron en que darán los pasos para que no se realice la licitación, para que se excluya a Yucatán, para que haga una consulta pública y que el gobierno estatal los acompañe en las gestiones para que la Plataforma quede fuera de los planes de inversión petroleros, informa Por Esto.

“De la pesca, de este sector subsistimos, de aquí sale el pulpo, la escama y lo vamos a defender, si es necesario que hagamos bloqueos para que el Gobierno nos defienda, pues lo haremos, y si es necesario involucrar las leyes, pues también; lo que no queremos es dar cabida a las compensaciones, no queremos que lleguen”, expresó Ana María Pech, armadora en Progreso.

Al término de la participación de Horacio Polanco, abogado de despacho ambiental, los miembros del sector pesquero, convocados por José Luis Carrillo Galaz, líder de la Federación de Pescadores del Poniente de Yucatán, así como por Manuel Sánchez, presidente de los Armadores, expresaron su rotundo rechazo a la llegada de las empresas petroleras, a que la Secretaría de Energía incluya el llamado bloque 30 en la licitación en aguas profundas 2.4, que se realizará el 31 de enero del 2018.

“Esto sí se puede parar, claro que se puede parar, nos plantamos y lo paramos, para eso somos la sociedad, nadie nos consultó, hicieron sus exploraciones, nos quitaban de su paso todo el año pasado, porque estaban haciendo sus exploraciones y nadie nos dijo nada; el petróleo y la pesca no pueden convivir, a la pesca la jode, no beneficia; sí, es cierto que hay apoyos, hay indemnizaciones, una vez que llegan, pero se queda en lo de siempre, en los corruptos, a la pesca no llega nada.

“Claro que esto se puede parar, lo debemos parar, porque si entran les digo algo: si entran hay que vender e irnos o poner negocios de burdeles y cantinas, porque eso es lo que deja esto, acaban con la pesca, si no pregunten a los campechanos; los que vienen a invertir tienen lana y dinero, una vez que entran acaban con nosotros, si nosotros con dos meses de veda nos estamos muriendo, en lo legal no podemos entrar una vez que haya ganador, esto lo tenemos que parar ya”, dijo enérgico Rudy Abad Cetino, empresario en Progreso.

Los miembros del sector pesquero, reunidos ayer con la presencia del subdelegado de Conapesca, Luis Ernesto Martínez Ordaz, escucharon la propuesta jurídica del abogado, la cual se encaminó a buscar los elementos que posterguen la licitación de la Plataforma en Yucatán o que indemnicen al sector pesquero, lo cual alteró los ánimos de los asistentes, ya que el sector pesquero no está dando cabida a negociar nada, simplemente están en contra de la licitación y buscan detenerla.

“Aceptar que entren las petroleras es aceptar vivir como miserables, es injusto, somos gente del mar, vivimos por generaciones de esto, llevamos una vida digna; también sabemos que vivimos en México y que hay corrupción, pero no queremos esto”, comentó Pastor Avilés, líder de la Federación de Pescadores de Oriente.

En su intervención, el empresario Manuel Sánchez comentó que el sector está claro de que no entren las petroleras, que no haya actividad y ese rotundo no es el que van a defender.

-¿Qué debemos hacer para pararlo? No queremos prepararnos para que nos indemnicen, lo queremos parar, haremos la presión social, en un movimiento de todos, dijo Carrillo Galaz.

La respuesta fue pedir al Gobierno del Estado, al Gobernador, que los respalde y gestione con los elementos en la mano de la importancia del sector, de los riesgos ambientales, de la relevancia económica, del turismo.

Minerva Alonso Alemán, de Cedepesca, resaltó que es importante informarse de lo que va ocurriendo y asesorarse para dar los pasos, porque en este problema no se afecta solamente al sector pesquero.

Acordaron solicitar al gobierno estatal la consulta pública y, con los resultados, ampararse para pedir que se elimine a Yucatán.

A la reunión acudieron investigadores del Cinvestav, de la Universidad Marista, quienes también están preocupados por la licitación.

Se ha informado sobre la inclusión de la Plataforma de Yucatán a la Ronda 2.4 desde el día en que se anunció el 19 de julio y se documentó el trabajo poco transparente de la autoridad para incluir al llamado bloque 30, el cual tiene indicios de ser un mega yacimiento como el Presal de Brasil.

El sector pesquero ha dado el primer paso.