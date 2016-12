PROGRESO.– Tras maratónica sesión realizada el pasado viernes 23 de diciembre y que concluyó casi a la medianoche, el Cabildo de Progreso destituyó del cargo al Ing. Miguel Angel Ganzo Figueroa como Director de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales.

El cese, según trascendió, oncurrió luego de una serie de problemas internos que se venían acarreando desde hace varios meses, desde el inicio de la Administración “turquesa” que encabeza el alcalde José Cortés Góngora. Algunas versiones indican que Ganzo nunca le puso empeño al cargo que se le confirió, pues estaba más al pendiente de sus negocios particulares que de atender a los ciudadanos.

Con este despido, ya son más los funcionarios “turquesa” que son despedidos por actos de corrupción, problemas internos, desvíos o ineficiencia, como ha ocurrido con el ex titular de mercados Sergio “Chel” Graniel Medina, el ex titular del DIF, Gaspar “Payo” Manzanero Ku, el ex titular de Juventud, Pedro “Carico” Hoil Guemez, la ex titular de Equidad y Género, Sandra Rassam Peniche, el ex Contralor, Luis Herrera Salvador, la Coordinadora de Bibliotecas, Dianela Nuñez Castro, quienes han sido despedidos en diferentes momentos de la actual administración.

Otro también despedido este año fue el ex titular de Ecología, Arturo Quezada Pech, quien por cierto, gracias a sus padrinos políticos y tras varias semanas inactivo, fue recontratado recientemente como empleado del Sistema de Agua Potable de Progreso.

DESPEDIDO A PROPUESTA DEL ALCALDE…

Aunque el movimiento de Miguel Ganzo fue propuesto por el alcalde José Cortés, el cese fue aprobado por unanimidad por todos los regidores del Cabildo sin ningún comentario, es decir, nadie salió en su defensa y todos estuvieron de acuerdo en sacarlo del puesto para darle la oportunidad a otra persona que sí quiera trabajar para sacar adelante los encargos de la dependencia.

La destitución de Ganzo Figueroa, vecino de Chicxulub, quien anteriormente laboró en la API Progreso y quien también se ha desempeñado como integrante de los volqueteros de Progreso y en organismos como el Club Rotario, fue cesado tras varias acusaciones de trabajadores municipales.

En su exposición de motivos a los regidores, el alcalde José Cortés señaló que Ganzo no ha mostrado resultados en el cargo, por lo que se proponía removerlo.

La propuesta fue sometida a consideración del Cabildo, que aprobó unánime la salida del funcionario municipal. En la sesión de Cabildo también se trataron otros asuntos municipalees, como firmas de convenios y asuntos internos. La sesión fue prolongada con el fin de sacar todos los asuntos pendientes y que los regidores pudieran disfrutar estos dias festivos sin tanta carga laboral.

Se supo que el cese tendrá validez hasta que sea publicado en la Gaceta Municipal, aunque de acuerdo a la Ley de Gobierno, el alcalde José Cortés no necesita consultarle al Cabildo para despedir a un director. En este caso, no había necesidad de someter al Cabildo el despido de Ganzo Figueroa, pero el edil así lo determinó y los regidores votaron para cesarlo del cargo.

Cabe señalar que al igual que el caso del comisario de Chelem, Gerardo Lira Canché, quien fue destituido, el cese no se hará efectivo hasta que se publique en la Gaceta Municipal. (ProgresoHoy.com)